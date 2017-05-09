Abdullah Gül'ün Babası son yolculuğuna uğurlandı, Gözler Arınç'ı aradı

Gül’ün cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Namaz sonrası omuzlarda taşınan Ahmet Hamdi Gül’ün cenazesi daha sonra araca konuldu. Camiden çıkarılan cenaze, defnedilmek üzere şehir mezarlığındaki aile kabristanına götürüldü. Bu sırada Abdullah Gül, taziyelerini kabul etti.





Cenazeye katılmayan Bülent Arınç’tan ilginç ‘Abdullah Gül’ açıklaması





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün babasının cenazesinde yer almayan Bülent Arınç, “”Manisa’dayım. Buradan Kayseri’ye gitmek, öğle namazına yetişmek kolay değildi. Gidemedim. Altımda arabam yok. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun” dedi.