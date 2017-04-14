Başbakan'dan PKK'lılara mektup... 'Evet' oyu istedi!

Terör örgütü PKK'dan evet istedi





Başbakan Binali Yıldırım imzalı, AKP Gençlik Kolları antetli referandumda “Evet” propagandası yapan mektubun Kandıra Cezaevi’nde terör örgütü PKK davalarından tutuklu olan bazı mahkumlara da gönderildiği ortaya çıktı.







AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan referandumu propagandaları çerçevesinde Türkiye genelindeki 14 milyon 700 bin gence gönderilmek üzere özel bir mektup kaleme almıştı. AKP Gençlik Kolları antetiyle ve Yıldırım’ın imzasıyla gençlere gönderilen mektuplar, yargılaması devam eden ve oy kullanma hakkı bulunan cezaevlerindeki tutuklulara da gönderildi. Söz konusu mektuplardan Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve PKK davalarından yargılanan bazı tutuklulara da gönderildi. Mektupta özetle şöyle denildi:





“Anayasa değişikliği teklifi, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan halk oylamasında sizin oylarınıza sunulacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hükümeti ve Cumhurbaşkanı’nı doğrudan siz seçeceksiniz. Böylece ‘Hükümet kuruldu mu, kurulmadı mı?” gibi endişeye mahal verecek bir durum olmayacak. Seçilen Cumhurbaşkanı kuracağı hükümet ile 5 yıl kesintisiz ülkeyi yönetecek. Nihayetinde hizmetlerin ve seçim vaatlerinin gecikmesi söz konusu olmayacak. Bu sistem güçlü iktidar, sürekli istikrar ve güveni de beraberinde getirecek.





Önce seçilme yaşını 30’dan 25’e düşürmüştük, şimdi 18’e indiriyoruz. Çünkü doğru ve adil olan budur. Böylece 7 milyon genç kardeşimize siyasette aktif olarak yer alma imkanı doğuyor. Artık gençler ülke sorunlarına seyirce kalmayacak bizzat sorumluluk üstlenecektir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi gençler olarak sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bunun bilincindeyiz. Size güveniyoruz. Çünkü siz 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemize, bayrağımıza sahip çıkmak için meydanlarda en öndeydiniz. Saygılarımla.... Binalı Yıldırım – AK Parti Genel Başkanı – Başbakan”





Cumhuriyet