Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den referandumla ilgili 'kaygılı' açıklama /14 Nisan 2017 08:50

ABD’den referandumla ilgili 'kaygılı' açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, Türkiye'de "demokrasinin kalitesine ilişkin kaygıları bulunduğunu" söyledi.

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Mark Toner, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında, “olağanüstü hâl koşulları altında yapılacak referandumun güçler birliğini ortadan kaldıracağı” yönündeki BM raporuna ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi:

“Bu konuyu çok yakından izliyoruz. Geçen gün de söylediğim gibi Türkiye’de demokrasinin kalitesi hakkında endişelerimiz var. Ortağımız ve müttefikimiz Türk hükümeti ile bunu düzenli olarak görüşüyoruz. Çünkü güçlü bir ortaklığımız var ve bu konuları tartışabiliyoruz. Referandum sürecinde söz konusu raporu da yakından inceliyoruz. Referandumun da Türkiye’de demokrasiyi güçlendirecek bir şekilde olmasını umuyoruz.”

GELİŞMELERİ ÇOK YAKINDAN İZLİYORUZ

Olağanüstü hâl koşulları ve bazı partilere kampanya için kısıtlı olanak tanınan bir ortamda referanduma gidildiğinin hatırlatılması üzerine Toner şunları söyledi:

“Oylama sürecinde hiçbir şekilde kısıtlama olmasını görmek istemiyoruz. Bütün taraflar barışçıl bir biçimde görüşlerini açıklayabilmeli. Gelişmeleri çok yakından izliyoruz."

“HDP eşbaşkanları ve bazı milletvekillerinin tutuklu olması nedeniyle ABD’nin referandumu ‘hakkaniyetli’ görüp görmediği” yönündeki soruya ise Toner, “Orada oylama sürecini izleyen gözlemciler var. Referandumu gözden geçirmelerini ve incelemelerini bekleyeceğiz. Hakça ve özgürce bir referandum olup olmadığını değerlendirecekler. Durumu çok yakından izliyoruz” ifadesini kullandı.
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