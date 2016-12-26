Samanyolu Haber /Gündem / Başbakan Yardımcısı, oğlunu 'Yargıtay İmamı'nın yanına staja göndermiş! /26 Aralık 2016 13:17

Başbakan Yardımcısı, oğlunu 'Yargıtay İmamı'nın yanına staja göndermiş!

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nu üyesi İzmir Milletvekili Aytun Çıray, MİT ve Emniyet'in raporlarında "Yargıtay imamı" olarak fişleme tutuklu avukat Rasim Kuseyri’nin komisyona neden davet edilmediğini sordu. Çıray, “Biz bunu dinleyemedik. Şimdi, bu şahsiyetin yanında... Bunun yanında kim staj yapıyor, stajyeri kim? Sayın Veysi (Kaynak) Bey’in oğlu, stajyer. Sayın Bakan, Başbakan Yardımcısı” dedi. Hizmet Hareketi ile en ufak bir bağlantısı olan herkesi "soykırım"a tabi tutan AKP'nin kendi adamlarını kollaması nedense bir türlü cevap bulamıyor...

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Komisyonun son toplantısına dikkat çeken Çıray, “Öyle anlaşılıyor ki komisyonun görevi 15 Temmuz’un gerçekten aydınlatılmasını sağlayacak birçok tanık dinlenmeden bitecek. AKP 15 Temmuz’u karartıyor” değerlendirmesini yaptı. Son toplantıda İstanbul Belediye Başkanı ve Tutuklu avukat Rasim Kuseyri ile ilgili açıklamaları tutanaklara geçti.

“Şimdi, Sayın Başkanım, izin verin, tutanaklara bir şeyler geçirmemiz lazım,” diyen Aytun Çıray sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakınız, bu Komisyonun, darbeden üç gün önce Amerika’ya gidip beş gün sonra gelen Sayın Kadir Topbaş’ı buraya davet etmemesini anlayamıyorum. İstanbul’a kadar gidip -hani biz gelmedik ama siz gittiniz- Sayın Kadir Topbaş’ı ziyaret edip bazı bunların perde arkasını, damadının ilişkilerini, çocuklarının ilişkilerini sormamanızı bu Komisyonun bu işlerin aydınlanmasında eksik kaldığını düşünüyorum. Ama çok daha önemli bir isme bir kere dikkat çekmiştim, davet edilmesini istemiştim, davet edilmedi; adı Avukat Rasim Kuseyri. Bu şahıs şimdi tutuklu arkadaşlar.”

Rasim Kuseyri’nin önemli bir kişi olduğunun söylendiğini de ifade eden Çıray, Sadullah Ergin’in Adalet Bakanı, Başbakan Yardımcı Veysi Kaynak’ın bakan yardımcısı olduğu dönemde Adalet Bakanlığı’nda en etkili kişilerden biri olduğunu anlatarak, devletin Cem Uzan davası gibi önemli ve büyük davalarının Kuseyri’ye verildiğini komisyon kayıtlarına geçirdi.

Aytun Çıray şöyle devam etti:

“Bakın, hep bunlar iddia ama MİT kayıtlarına göre yargı, Emniyet kayıtlarına göre de Yargıtay imamı kabul edilen bu kadar önemli bir şahsiyet. Biz bunu dinleyemedik. Şimdi, bu şahsiyetin yanında... Bunun yanında kim staj yapıyor, stajyeri kim? Sayın Veysi (Kaynak) Bey’in oğlu, stajyer. Sayın Bakan, Başbakan Yardımcısı.

"Şimdi, Sayın Veysi Kaynak bütün bu ilişkilere rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakan Yardımcısı ve Millî Güvenlik Kurulu'na giriyor. Somut, yalanlanmamış, basında yer alan açık bilgilerden söz ediyorum. Öyle istihbarat filan değil. İnternet’e girerseniz bu yalanlanmamış bilgileri köşe yazılarında dahi bulacaksınız."

"Bozdağ'ın vekili Kuseyri mi?" 

Benim yine son aldığım bilgiye göre bu tutuklandıktan sonra bütün davaları yine Adalet ve Kalkınma Partili bazı avukatlara devrediliyor. Severim, saygı duyarım şimdiki Adalet Bakanını fakat bu şahsı 17-25 Aralıktan sonra kendisine vekil tayin etti mi etmedi mi, bunu öğrenmek isteriz. Sayın Bekir Bozdağ bu Kuseyri’yi kendisine vekil tayin etti mi etmedi mi? Dolayısıyla, bunların aydınlanması gerekir Sayın Başkanım.”

"Akar ve Fidan dinlenmeliydi"

Çıray, Akar ve Fidan’ın mutlaka dinlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu iki ismin dinlenmeden 15 Temmuz’un gerçekten anlaşılmasının mümkün olmadığının altını çizen Çıray, bu iki isim çağrılmış olsalardı onlara soracağı soruları da kayıtlara geçirdi. O sorulardan biri de, “15 Temmuz günü saat 18:00’de Genelkurmay’a geldiniz ve yaklaşık 2 saat kadar kaldınız. Bu süre içinde Genelkurmay Başkanı’yla birlikte neden başbakana ve cumhurbaşkanına durumu bildirmediniz?”
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