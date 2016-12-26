Başbakan Yardımcısı, oğlunu 'Yargıtay İmamı'nın yanına staja göndermiş!





Komisyonun son toplantısına dikkat çeken Çıray, “Öyle anlaşılıyor ki komisyonun görevi 15 Temmuz’un gerçekten aydınlatılmasını sağlayacak birçok tanık dinlenmeden bitecek. AKP 15 Temmuz’u karartıyor” değerlendirmesini yaptı. Son toplantıda İstanbul Belediye Başkanı ve Tutuklu avukat Rasim Kuseyri ile ilgili açıklamaları tutanaklara geçti.





“Şimdi, Sayın Başkanım, izin verin, tutanaklara bir şeyler geçirmemiz lazım,” diyen Aytun Çıray sözlerini şöyle sürdürdü:





“Bakınız, bu Komisyonun, darbeden üç gün önce Amerika’ya gidip beş gün sonra gelen Sayın Kadir Topbaş’ı buraya davet etmemesini anlayamıyorum. İstanbul’a kadar gidip -hani biz gelmedik ama siz gittiniz- Sayın Kadir Topbaş’ı ziyaret edip bazı bunların perde arkasını, damadının ilişkilerini, çocuklarının ilişkilerini sormamanızı bu Komisyonun bu işlerin aydınlanmasında eksik kaldığını düşünüyorum. Ama çok daha önemli bir isme bir kere dikkat çekmiştim, davet edilmesini istemiştim, davet edilmedi; adı Avukat Rasim Kuseyri. Bu şahıs şimdi tutuklu arkadaşlar.”



