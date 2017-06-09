'Başarısızlığa mahkum edilmiş, onların kontrolünde bir kalkışmaydı'

Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen duruşmada orgeneral ve korgeneral seviyesinde isimlerin kendisini tehdit ettiğini belirten Düzenli, “Memleket hayrına ne zaman önemli bir iş yapmaya çalışsak bize hep engel çıkardılar. Değişim projelerimizi akamete uğratmak istediler, beni tehdit ettiler” dedi.



‘Davaya kimse ilgi göstermiyor’

Halkın ve milletvekillerinin davaya ilgi göstermediğini dile getiren Düzenli, “Davanın ilk günü teşhir yürüyüşünde bile günler öncesinde yapılan haberlere rağmen sadece 200 kişi hazır bulunmuştur. Böyle önemli bir davaya ilginin cılız kalması, milletimizin nazarında bu davanın itibar görmediğinin bariz bir tezahürü olmuştur” diye konuştu.

‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyeliği suçlamasını kabule etmeyip, yapılanmayı ‘hayal ürünü’ diye niteleyen Düzenli, “Böyle bir konsey üyesi olmadığımı söylüyorum. Bunu ispat etmek zorunda değilim. Yok olan bir şeyi ispat edemem. Bu konseyin var olduğunu yazan iddia makamı bunu ispat etmelidir” ifadelerini kullandı.

‘Kalkışma ilgili makamlara haber verildi’

Darbe girişimini kimin gerçekleştirdiği sorusuna yanıt vermeyen Düzenli, ‘kontrollü kalkışma’ nitelemesini kullanarak, şöyle devam etti: “Kalkışmayı planlayan grubun içinde birileri, bunlar sivil de olabilir, asker de olabilir, bunlar bir yerlerden yönlendiriliyordu. Onlar da o istikamette planlama yapan grubu yönlendiriyordu. Burada temel motivasyon şöyle olabilir: ‘Evet bir darbe kalkışması yaptıralım ancak bu kalkışma bizim yönlendirmelerimize uygun olarak başarısızlığa mahkum edilmiş bir istikamette planlansın yani bizim kontrolümüzde bir darbe kalkışması cereyan etsin’. Kalkışmaya yönelik planlar devam ederken, kalkışmayı başarısız kılıp tasfiyeye yönelik evirmek isteyen birileri ilgili makamlara haber verip kalkışmayı etkili bir şekilde başlamadan engellemek yerine sınırlı ve kontrollü bir kalkışmaya müsaade etmişlerdir. Kontrollü darbeyi dizayn edenler meşru görünen gerekçelerle arzu edilen birlikleri ve kişileri bu işin içine çekmiş olabilirler.”

‘Akıncı davasında konuşacağım’

Düzenli, mahkeme başkanı Oğuz Dik’in kendisine ait Akıncı Üssü’ndeki fotoğraflarını göstermesiyle ilgili savunmayı Akıncı Üssü’nde yapacağını söyleyerek, “Akıncı iddianamesinde olan görüntüler. Şu an bir şey diyemiyorum. Eğer onlar bensem ifademi destekler mahiyette görüntülerdir” dedi.

Düzenli, savcının 15 Temmuz akşamı görevli olmadığı halde neden Akıncı Üssü’ne gittiği sorusuna da, “Akıncıya iş yemeği meselesiyle çağrıldım. Ahmet Özçetin adına aradığını söyleyen bir binbaşı tarafından çağrıldım, gittim. Akıncı davasında ayrıntılı şekilde anlatacağım” diye yanıt verdi