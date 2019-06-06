Samanyolu Haber /Gündem / Baş döndüren kurtarma operasyonu! Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar /06 Haziran 2019 12:48

Baş döndüren kurtarma operasyonu! Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Dağın zirvesinde kalan kadını kurtaran ekipler hiç ummadıkları bir aksilikle karşılaştılar

SHABER3.COM

Arizona'da yürüyüş yapan 74 yaşındaki bir kadın, Piestewa Zirvesi'nde yaralanıyor. Haber verilen kurtarma ekibi kadını helikopter ile almaya karar veriyor. Çölün ortasına inen itfaiye ekipleri kadını güzelce sedyeye bindiriyor ve helikoptere çekmeye başlıyor. Buraya kadar herşey yolunda giderken bir anda  sedyeyi yukarı çeken vinç dönmeye başlıyor  O kadar hızlı dönüyor ki yaralı kadının hayati tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Neyse ki bir kurtarma operasyonu daha yapılıyor vinçteki arıza gideriliyor ve kadın sağ salim hastaneye yetiştiriliyor. Yetkililer kurtarma sırasında dönmeyi önlemek için kullanılan bir hattın düzgün çalışmadığını açıklar  Yaralı kadında da baş dönmesi ve mide bulantısından başka bir şey yok . Ancak bu şikayetleri bir müddet daha devam edecek gibi 
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