Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nu VIP'e almayan vali, mitingi erken bitirtti /06 Haziran 2019 13:17

İmamoğlu'nu VIP'e almayan vali, mitingi erken bitirtti

CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu Ordu'da havalimanında VIP bölümüne alınmadı. İmamoğlu'nun tepkisi sert oldu.

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yoğun ilgi gördüğü bir Karadeniz turu gerçekleştirdi. İmamoğlu, gece saatlerinde İstanbul'a dönüş için Ordu-Giresun Orgi Havalimanı’na gitti. İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz’un “mitingi erken bitirmemeleri halinde müdahale edeceklerini” söylediğini açıkladı.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu dün Trabzon, Giresun ve Ordu'da halka seslendi. Yoğun geçen üç kent mitinginden sonra İmamoğlu, gece saatlerinde İstanbul'a dönüş için Ordu-Giresun Orgi Havalimanı’na gitti. Burada Ekrem İmamoğlu'nun VIP bölümünü kullanmasına izin verilmedi.

İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz’un “mitingi erken bitirmemeleri halinde müdahale edeceklerini” söylediğini belirtti.

'VALİ BEY DEVLET ADAMLIĞINI YAPAMADI'

Fox TV'nin haberine göre Ordu Valisi Seddar Yavuz’un emriyle VIP salonuna alınmadığı ifade edilen Ekrem İmamoğlu, "Milletvekilimizle birlikte uçağa binecektik. Vali bey VIP bölümüne talimat vermiş. Gider öbür kapıdan da bineriz. Vali Bey devlet adamlığını yapamadı. Miting konusunda da il başkanımızın verdiği bilgiye göre 'erken kessinler, yoksa müdahale ederiz' demiş. Vali devlet adamı değilmiş yani sadece Ordu'da koltuk işgal eden birisiymiş. Biz gider her kapıdan gireriz." diye konuştu.
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