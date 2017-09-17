Barlas'a göre ABD yargısı ve polisi cemaatin elinde

Bugün ABD'ye giden Tayyip Erdoğan'ın, seyahati öncesi Barlas ilginç iddialarda bulundu.

ABD polis ve yargısının kendisinin fetö dediği cemaatin elinde olduğunu savunan Barlas Erdoğan'a da 'bu şartlarda gitmeyin Sayın Cumhurbaşkanım' haykırışıyla seslendi.





'Cumhurbaşkanı polise ve adliyeye F..’nün hâkim olduğu ülkeye gidiyor' başlıklı yazısında ''Siz olsaydınız gider miydiniz?'' diye soran Barlas ''eğer bu ziyareti yapacak ve Trump'la görüşecek olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de bir başka Türk siyasetçi olsaydı... ABD ile Türkiye'nin ilişkilerindeki sorunlar konusunda herhalde Erdoğan'ın "Atv- AHaber-ANews" ortak yayınındaki açıklamalarını dikkatli biçimde okurdu. Ve bunları okuduktan sonra da belki New York yolculuğunu yapmaktan vazgeçerdi.'' diye yazdı





Erdoğan'ın ABD ile ilgili açıklamalarını alt alta yazan Barlas yazının sonunda ise şu ifadeleri kullandı: