Samanyolu Haber /Gündem / Barlas'a göre ABD yargısı ve polisi cemaatin elinde /17 Eylül 2017 14:40

Barlas'a göre ABD yargısı ve polisi cemaatin elinde

Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, şu an ABD'de yargı ve polise cemaatin egemen olduğunu öne sürerek Erdoğan'ın bu koşullarda ABD'ye gitmesinin doğru olmayacağını yazdı

SHABER3.COM

Bugün ABD'ye giden Tayyip Erdoğan'ın, seyahati öncesi Barlas ilginç iddialarda bulundu.

ABD polis ve yargısının kendisinin fetö dediği cemaatin elinde olduğunu savunan Barlas Erdoğan'a da 'bu şartlarda gitmeyin Sayın Cumhurbaşkanım' haykırışıyla seslendi.

'Cumhurbaşkanı polise ve adliyeye F..’nün hâkim olduğu ülkeye gidiyor' başlıklı yazısında ''Siz olsaydınız gider miydiniz?'' diye soran Barlas ''eğer bu ziyareti yapacak ve Trump'la görüşecek olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de bir başka Türk siyasetçi olsaydı... ABD ile Türkiye'nin ilişkilerindeki sorunlar konusunda herhalde Erdoğan'ın "Atv- AHaber-ANews" ortak yayınındaki açıklamalarını dikkatli biçimde okurdu. Ve bunları okuduktan sonra da belki New York yolculuğunu yapmaktan vazgeçerdi.'' diye yazdı

Erdoğan'ın ABD ile ilgili açıklamalarını alt alta yazan Barlas yazının sonunda ise şu ifadeleri kullandı:

''Evet... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde mesela siz olsaydınız F..'nün polise ve adliyeye ve hatta bazı politikacılara hâkim olduğu ABD'ye gider miydiniz? Böyle bir ziyaretin risklerinin yararlarından fazla olacağı ortada değil midir?''
<< Önceki Haber Barlas'a göre ABD yargısı ve polisi cemaatin elinde Sonraki Haber >>

Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı

Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı

İşte Bylock Hukuksuzluğu

İşte Bylock Hukuksuzluğu

Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?

Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?

Yine Aksaray Savcısı Ayhan Demir

Yine Aksaray Savcısı Ayhan Demir

Gurbette ufkunun ruhuna yürüdü...

Gurbette ufkunun ruhuna yürüdü...

TUİK'in yüzde 5 büyüme rakamı şaibeli

TUİK'in yüzde 5 büyüme rakamı şaibeli

Üçok:15 Temmuz'a katılan askerlerde ByLock çıkanların sayısının 10'u geçmez

Üçok:15 Temmuz'a katılan askerlerde ByLock çıkanların sayısının 10'u geçmez

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:46:49