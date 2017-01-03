Samanyolu Haber /Gündem / Barbaros Şansal'a saldırıda son dakika gelişmesi /03 Ocak 2017 14:35

Barbaros Şansal'a saldırıda son dakika gelişmesi

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları sonrası KKTC’den sınır dışı edilmiş, dün akşam Atatürk Havalimanı'nda saldırıya uğramıştı. Saldırı hakkında soruşturma başlatıldı. Saldırı ile ilgili 20 kişinin ifadesi alındı Ama hiç kimse hakkında gözaltı kararı yok

Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda saldırı

Saldırı sonrası gözaltına alınan Barbaros Şansal'ın Avukatı Efkan Bolaç ise Şansal'ın belinden, böbreklerinden ve kasıklarından darbe aldığını açıkladı. 

Bu arada saldırıya karıştığı belirlenen 8 kişinin Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne ifadeleri alındı. Ayrıca olay anında orada bulunan 12 TGS görevlisinin de ifadesine başvuruldu. Bir TGS görevlisinin ifadesinde TGS görevlilerinden birisinin de,"Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık" dediği belirtildi.

 Şansal’a saldıranlar milli duygularına hakim olamadıkları için bu eylemi yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay sonrası ulaşılan bazı personelin ifadelerinde şöyle denildi:

"Uçağı açığa park ettirdik. Daha sonra prosedüre göre ilk önce veya en son indirilmesi gerekiyordu. Kişi ortalarda ekonomide oturuyordu. Yolcuları indirdikten sonra en son aldık. Bu arada polis arkadaşlar diğer yolcuları otobüse almıştı. Uçakta gelirken fiziksel temasta bulunulmuş. Çıkan arbade nedeniyle uçak KKTC’den de rötarlı kalktı. KKTC’den bir polis nezaretinde geldi. Uçaktan aldık. İndirilirken apronda çalışanlar direkt şahsa doğru saldırıya geçti. Polis arkadaşlar da koruma kalkanı yaptı. Şahısta herhangi bir darp yok. Hızlıca merdivenden indirip arabaya yönlendirilirken ayağı kaydı ve yere düştü. Merdivende kaldırıp arabaya getirdik."

Bu arada 12 TGS yer görevlisinin de ifadesinin alındığı öğrenildi.

TGS görevlilerinden birisinin de,"Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık" şeklinde ifade verdikleri belirtildi.
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