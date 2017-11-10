Samanyolu Haber /Politika / Barajın düşürülmesine şartsız destek /10 Kasım 2017 11:06

Barajın düşürülmesine şartsız destek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçim barajının indirilmesine şartsız destek vereceklerini söyledi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Strasbourg ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Seçim barajının indirilmesine şartsız destek vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Baraj için hiçbir şartımız yok. İster 1, ister 5 yapsınlar fark etmez ama milli iradenin parlamentoya sağlıklı yansıması için baraj inmeli" dedi.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili soruya da "Her parti kendi adayını çıkaracak" diye cevap verdi.

İYİ PARTİ İLE İTTİFAK OLUR MU?

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile ittifak sorusunu ise "Dolaylı ya da doğrudan herhangi bir mesaj almadık, ittifak çağrısı gelmedi. Siyasi partiler bağımsız seçime girerler. Biz de yerel, milletvekili ya da cumhurbaşkanı seçimine öyle gireceğiz'' şeklinde yanıtladı.
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