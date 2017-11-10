Noel Baba gibi

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberinde Meclis Başkanı Kahraman'ın 2016 yılında 2 milyon 753 bin liralık harcama ile hediye dağıtma rekoru kırdığı belirtilerek, "Sanki Noel Baba" ifadesi kullanıldı:







Milletvekillerine gönderdiği ‘40 Hadis’ kitabı, 15 Temmuz albümleri, dizüstü bilgisayar gibi hediyeleriyle diğer Meclis Başkanlarından farklı tutumuyla dikkat çeken İsmail Kahraman, devletin ‘hediye dağıtma rekortmeni’ çıktı.





Bütçe tasarıları ile genel bütçeli kurumların 2016 yılı kesin hesaplarının da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesine başlandı. Kesin hesap cetvellerinde yer alan dikkat çekici harcama tutarlarından biri de ‘hediye için alınan taşınırlar’ oldu.





Geriye sadece 3 bin lira kaldı





Yaptığı harcamalarla en çok tartışılan kurumlarından olan Cumhurbaşkanlığı, hediye dağıtmada Meclis’in gerisinde kaldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 2016 yılında 2 milyon 753 bin liralık harcama ile hediye dağıtma rekorunu kırarken, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan 1 milyon 396 bin liralık harcama ile ikinci sıraya yerleşti.





Kahraman, 2016 yılında 2 milyon 757 bin liralık ödeneğin tamamına yakınını harcayıp 2017’ye sadece 3 bin 694 lira devretti. Başbakanlık ise ‘hediye bonkörü’ bu iki kurumun çok gerisinde kaldı. Başbakanlık 155 bin 700 liralık ödenekten 123 bin 840 liralık hediye satın aldı.





Hep tartışıldı





Kamunun hediye verme alışkanlığı her tasarruf döneminde gündeme geldi. Üst düzey yöneticiler, son olarak da eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamuda hediye alışverişi yapılmasını yasakladığını duyurdu. Hediye alışverişini yasaklayan 2007/3 sayılı Başbakanlık genelgesini ortadan kaldıran yeni bir genelge yayımlanmamasına karşın getirilen istisnalar hediye dağıtımının sürmesini sağladı.





Tasarruf genelgesi ne diyor?





2007/3 sayılı uluslararası toplantılar ile ulusal bayramları istisna tutan Tasarruf Tedbirleri başlıklı Başbakanlık Genelgesinin ilgili hükümleri şöyle:





» Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç, açılış, konferans, seminer, yıldönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacaktır.





» Yılbaşı ve bayram dönemlerinde kamu görevlileri tarafından gönderilecek tebrik, telgraf ve benzeri posta hizmetlerine ilişkin kağıt, baskı, posta ve benzeri giderler hiçbir şekilde kurum ve kuruluş bütçesinden ödenmeyecek, mevzuat gerekleri dışında, kurum ve kuruluşların tasarrufları altında bulunan kaynaklardan plaket, hatıra, hediye, eşantiyon türü işler yaptırılmayacaktır.