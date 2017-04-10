Ballı maaşlar AKP'nin yöneticilerine gitmiş

Belediyenin YEYPAŞ ve İNTAŞ adlı şirketlerinde AKP'li belediye meclis üyeleri dışında Keleş'in yakınları da istihdam edildi. CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan belediye şirketlerinden kazanç sağlayanlarla ilgili şemayı çıkardı. Tozan, torpilli şirket çalışanlarının işe gitmeden maaş aldıklarını öne sürdü.







İki şirket zarardaydı





Belediye iştiraki iki şirketin sermayesi 2016'da ‘ödeme güçlüğü' çektikleri gerekçesiyle artırıldı. YEYPAŞ'ın sermayesi 1 milyon 350 bin liradan 6 milyon 350 bin liraya, İNTAŞ'ın sermayesi de 1 milyon 812 bin liradan 7 milyon 812 bin liraya yükseltildi. Kira ve vergi borcuyla boğuşan şirketlerde eş, dost ve akrabaların dolgun ücretlerle çalışması manidar karşılandı.









Başkan Mehmet Keleş, AKP'li belediye meclis üyesi Selahattin Sert'i 7 bin 856 lira maaşla YEYPAŞ Genel Müdürü, Kenan Gökmen'i de 9 bin 671 lira maaşla İNTAŞ Genel Müdürü olarak atadı.





Huzur bedeli ödemesi





Her iki şirkette yönetim kurulu başkanlarına aylık 3 bin, başkan yardımcılarına 2 bin, yönetim kurulu üyelerine ise bin 500'er lira “huzur hakkı” ücreti ödeniyor. Belediye Başkan yardımcıları ve müdürleri maaşlarına ilave olarak yönetim kurulunda oldukları şirketlerden bin 500 ile 3 binb lira arasında huzur hakkı alıyor.





AKP Düzce Kadın Kolları Başkanı Sebahat Uçar, İNTAŞ'ın hem yönetim kurulu üyesi hem de danışman yapıldı. Her ay bin 500 TL huzur hakkı alan Uçar'a danışman maaşı olarak 5 bin 245 TL ödendiği belirlendi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün danışmanı ve AKP eski Düzce İl Başkanı olan Saim Tut ise hem devletten bakan danışmanlığı maaşı, hem de İNTAŞ şirketinden aylık bin 500 TL huzur ücreti alıyor. Halen AKP Düzce İl Başkan Yardımcısı olan Şinasi Tuzluoğlu'nun da üç ay öncesine kadar “danışman” olarak gösterildiği YEYPAŞ şirketinden 2 bin 974 TL maaş aldığı iddia edildi. Tuzluoğlu Gümüşova'da kurulan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne atanınca şirketteki görevinden ayrıldı.





CHP İl Başkanı Tozan'ın ele geçirdiği bordrolara göre, Başkan Keleş'in İNTAŞ'ta “aşçı” olarak çalışan ablası Emine Sel, aylık 3 bin 496 TL, bacanağının akrabası Lale Tozan 6 bin 294 TL, AKP belediye meclis üyeleri Gönül Asuk 3 bin 916 TL, Okan Turaman 3 bin 916 TL, sanat danışmanı Burçin Yıldırım 3 bin 147 TL maaş alıyor.





"Çocuklarımın geçimini sağlamak zorundayım!"





Bordrosunda 5 bin 245 lira ücret aldığı gözüken AKP'li Kadın Kolları Başkanı Sebahat Uçar ise maaşının 2 bin 300 lira olduğunu savundu.





2008'den beri belediyeye bağlı TOGEM ve Fen İşleri'nde sözleşmeli olarak çalıştığını kaydeden Uçar şunları söyledi: “2016 yılı Şubat ayında İNTAŞ'a geçtim. Genel Müdür'e sosyal projeler konusunda danışmanlık yapıyorum. Sosyal projeler ve aktivitelerde görev alıyorum. Düzenli olarak işe gidiyorum. Sosyal projeler olduğunda Kenan Bey'den izin alıp o işleri organize ediyorum. Başörtüsü yasağından dolayı 34 yaşında liseyi dışarıdan bitirebildim. Çocuklarımın geçimini sağlamak zorundayım.”