ABD Çalışma Bakanlığı'ndan Google'a büyük suçlama

ABD Çalışma Bakanlığı, internet devi Google'ı kadın çalışanlara erkeklerle aynı ücreti ödememekle suçladı.





Ajansın Çalışma Dairesi Bölge Direktörü Janette Wipper'e göre "işgücünün tüm departmanlarında kadınlara karşı sistematik eşitsizlikler" bulunuyor.





Bakanlığın bölgesel avukatı Janet Herold, ajansın "Google genel merkezinde en yaygın pozisyonlarda, kadınlara yönelik ayrımcılık konusunda güçlü kanıtlar aldığını" söyledi.





Google iddiaları şiddetle reddederken bakanlığın ilgili departmanını verileri nasıl haritalandırdığını açıklamadığı için eleştirdi ve şirketin bu tür suçlamalardan ilk kez haberdar edildiğini söyledi.





Google, yaptığı açıklamada "Her yıl kapsamlı ve sağlam bir ücret analizi yapıyoruz ve cinsiyete dayalı ücret farkı bulamadık" dedi.





Twitter'da kendisini savunan şirket, kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkını kapattığında ısrar etti.





Bakanlığın bulguları, şirketin denetim için gereken çalışan ücretleri hakkında bilgi vermemesi nedeniyle, hükümet tarafından dava edilmesinin ardından geldi.





Google, mahremiyet sebeplerinden dolayı bilgi verilmediğini ve şartların "çok geniş" olduğunu söyledi.





Karar vermeden, Hükümet ajansı Cuma günü mahkemeye, gerekli bilgileri Google'ın Federal Sözleşme Uyum Programları Ofisi'ne devretmesini zorladı.





Hükümet ajansı Cuma günü mahkemeye, Google'ın gerekli bilgileri, Federal Sözleşme Uyum Programları Ofisi'ne (OFCCP) devretmesi talebinde bulundu.





DIŞARIYA BAŞKA İÇERİDE BAŞKA





OFCCP, yılda 10 bin dolardan fazla gelir getiren şirketleri çalışıyor ve istihdam kararlarında ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya ulusal köken temelinde ayrımcılığı yasaklıyor.





Google'ın yaklaşık 70 bin çalışanı bulunuyor ve bunların üçte biri kadın. Şirkette teknoloji odaklı işlerde çalışanların ise yalnızca yüzde 19'u kadın.





Öte yandan Google, 4 Nisan'da "EqualPayDay" (Eşit ücret günü) kampanyası dahilinde "Her günü eşit ücret günü" yapalım demişti.





Twitter hesabından bir hashtag ile çağrısını duyuran şirketin, vitrinin gerisindeki yaklaşımının farklı olduğu görülüyor.





8 Mart'larda hazırladığı "doodle"ları çok sevilen şirket, içeride aynı "özeni" göstermiyor.