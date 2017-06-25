Samanyolu Haber /Gündem / Balıkesir'de otobüs devrildi: 47 yaralı /25 Haziran 2017 08:40

Balıkesir'de otobüs devrildi: 47 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi'nde bir yolcu otobüsü devrildi. Olayda 47 kişi yaralandı.

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Balıkesir'in Susurluk ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır, 47 kişi yaralandı.

Yaralılar, Susurluk Balıkesir ve Bursa' nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
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