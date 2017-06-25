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Balıkesir'de otobüs devrildi: 47 yaralı
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Balıkesir'de otobüs devrildi: 47 yaralı
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25 Haziran 2017 08:40
Balıkesir'de otobüs devrildi: 47 yaralı
Balıkesir'in Susurluk ilçesi'nde bir yolcu otobüsü devrildi. Olayda 47 kişi yaralandı.
SHABER3.COM
Balıkesir'in Susurluk ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır, 47 kişi yaralandı.
Yaralılar, Susurluk Balıkesir ve Bursa' nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
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