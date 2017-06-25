AKP'de bayram sonrası kapsamlı tasfiye

'16 Nisan' tasfiyesi





Bayram tatili sonrasında olağan kongre takvimini başlatacak olan AKP, ilçe ve il kongreleri öncesinde teşkilatların 16 Nisan referandumundaki performansları, başarı ve başarısızlıkları, Cemaat ile olası bağlantılara ilişkin çalışma yapıyor. Yıl sonuna kadar kongreleri tamamlayıp olağan kongre için takvimi hazır hale getirmeyi planlayan AKP yönetiminin, kongreyi 6 ay öne çekerek gelecek yılın ilkbaharında yapabileceği kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın, iş bölümü yaparak bazı il kongrelerine katılımı planlanıyor. AKP’de, anayasa değişikliğinin ardından toplanan olağanüstü kongreyle genel başkan ve partinin yetkili kurullarında yapılan değişikliğin ardından sıra teşkilatlarda yapılacak değişikliklere geldi. AKP yönetimi, bayram tatilinin ardından olağan kongre süreciyle birlikte ilçe kongrelerini başlatacak. İlçe kongrelerinin ardından il kongreleri de en geç yıl sonuna kadar tamamlanacak. AKP’nin olağan kongresinin en geç 12 Eylül 2018 tarihinde yapılması gerekiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, olağan kongrenin tarihini 6 ay öne çekerek gelecek yılını ilkbahar aylarında yapabileceği konuşuluyor. Hükümet ve parti yetkilileri, genel seçimin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacağını belirtmesine karşın bir erken seçim olasılığına karşı olağan kongrenin seçim süreciyle çakışmamasının önemli olacağına dikkat çekiliyor.







Tasfiye nasıl olacak?





İlçe ve il kongrelerinde, teşkilatların özellikle 16 Nisan’da yapılan referandumdaki performansı, illerin başarı oranları dikkate alınarak önemli değişiklikler olacağı kaydediliyor. AKP Genel Merkezi’nde, konuyla ilgili olarak ayrıntılı bir çalışma yapılıyor. İl ve ilçe yönetimleriyle ilgili Cemaat bağlantısı olup olmadığına ilişkin de inceleme yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir partiyle ilgili ‘metal yorgunluğu’ vurgusunu yapıyor. Erdoğan, bayram tatilinden hemen sonra 1 Temmuz’da il başkanları ve belediye başkanlarıyla genişletilmiş bir toplantı yapacak. Sonbaharda ise milletvekilleriyle 3 gün sürecek bir kamp düzenlenecek.

