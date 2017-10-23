Samanyolu Haber /Gündem / Balıkesir Belediye Başkanı'ndan istifa sorusuna tek kelimelik cevap /23 Ekim 2017 19:41

Balıkesir Belediye Başkanı'ndan istifa sorusuna tek kelimelik cevap

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Edip Uğur, Amatör Spor Haftası'yla ilgili katıldığı programda, istifasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur’dan istifa açıklaması yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Edip Uğur, bugün kentte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği, Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım ve Sporun EN’leri ödül törenine katıldı. Ödül törenine, Balıkesir’deki Amatör Spor kulüplerinin temsilcileri, branşlarında dereceye giren sporcular, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, daire müdürleri ve sporcular da katıldı.

İSTİFA AÇIKLAMASI YOK

Amatör Spor Haftası nedeniyle Kurtdereli Spor Salonu’nda yapılan program öncesi bir gazetecinin “İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?” sorusuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, “Hayır” diye yanıt verdi.
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Başkan Uğur ve Vali Yazıcı, başarılı sporculara ödüllerini verdikten sonra tören sona erdi. Başkan Uğur, tören sonrası Kurtdereli Spor Salonu’ndan ayrıldı.

GÖZLER ANKARA VE BALIKESİR’DE

Şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve bugün de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifa ettiğini açıkladı.

İstifa edecekler listesinde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur bulunuyor.
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