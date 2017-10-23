Samanyolu Haber /Gündem / Uğur'a atanan kayyım Takmaklı soyadını taşıyan herkesi işten çıkardı /23 Ekim 2017 18:51

Uğur'a atanan kayyım Takmaklı soyadını taşıyan herkesi işten çıkardı

Uğur Dondurucu ve Motorlu Araçlar şirketlerinde göreve başlayan 6 kişilik kayyım heyeti, şirketin kurucusu kardeşlerin soyadı olan 'Takmaklı'yı taşıyan herkesi işten çıkardı.

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Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde faaliyet gösteren Uğur Soğutma Makinaları A.Ş. ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.’ye ait tesislerde bu sabah göreve başlayan 6 kişilik kayyım heyeti, şirketin kurucusu kardeşlerin soyadı olan ‘Takmaklı’yı taşıyan herkesi işten çıkardı.

Aydın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.’nin de bulunduğu 48 şirkete, geçen 2 Ekim’de kayyım atanmasına karar verdi. Mahkemenin kararında, “El konulan şirketlerin idaresi için gerekli olduğundan, şirketlerin işlerini yürütmek üzere kayyım atanmasına, kayyım olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) atanmasına oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Mahkemenin bu kararının ardından, 1954 yılında Nazilli’de faaliyete başlayan Ali, Ünal ve Mehmet Takmaklı kardeşlerin sahibi olduğu Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.’ye bu sabah, ataması yapılan 6 kişilik kayyım heyeti geldi. Kayyım heyeti, ilk olarak ‘Takmaklı’ soyadını taşıyan herkesin iş akdini feshedip, tesislerden dışarı çıkardı. Ardından, dondurma makineleri imalatıyla faaliyete başlayan ve 2 bin kişinin çalıştığı 220 dönüm alana kurulu tesiste kayyım heyeti çalışmalarına başladı.

Kronos
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