'Aileme ve evime kadar ulaşan tehditler...'

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa edip AKP'den ayrıldı

"SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDER PRENSİBİMİZ RAFA KALDIRILDI"





Ahmet Edip Uğur'un konuşmasının öne çıkan bölümü şöyle:





"Bugün icraatlarımız hakkında konuşmayacağım. İcraatlarımız, halkımızın takdirlerindedir. Kamuoyunda seçimle gelen seçimle gider prensibimiz rafa kaldırılmış, emirle gider şeklinde algılanmaya başlanmıştır. Millet iktidarından devlet iktidarına mı dönüşüyoruz sorularını sormak istiyoruz. Cumhuriyetimizin 94. yılındayız, bu millet devlet ağırlığını bilir. İstiyoruz ki, devlet iradesi yeniden millet iradesinin önüne geçsin. Siyaset yönetme sanatıdır. Siyasetin ancak demokrasi ile var olduğu unutulmamalıdır. Esas olan demokrasidir. Demokrasi açığı her zaman cari açıktan da önemlidir. Biz, siyaset yapan insanlarız, Dünkü Türkiye'de de bugünkü Türkiye'de de bunu gerçekleştirdik. Bana AK Parti kurucu il başkanı görevi verildi. Genel başkan yardımcılığına kadar çok önemli görevler aldık. Partimizin kasası bize verildi. Belediye başkanı olmamız istendi bunu da üstlendik. Hiçbir kademede geri durmadık. Son uygulamalarla, şimdi sormak istiyorum: Ortaya çıkan manzarada devlet milletin önüne, sadakat liyakatin önüne geçmiş gibi görülmüyor mu"





"AİLEME KADAR TEHDİT EDİLDİM"





Netice de göreve devam etme imkanı bizler için ortadan kaldırılmıştır. Metal yorgunluğu adı ile AK Parti'de otoriteye dönüşmektedir. Ankara ile iletişim kanalları sağlıklı işlememektedir. Bu durum bütün AK Parti'li belediye başkanları için de geçerlidir. Kendi adıma şunu söylemeliyim. Yolsuzluğunuz yok, FETÖ bağlantınız yok fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdaleler var. Bu katlanılacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kalkmıştır. Külli iradeye teslim olarak cüzi irademle milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. Vicdan rahatlığı ile bu kararı almış buluyorum. Hepinize, bütün hemşehrilerime, uzun mesai yıllarımda bana destek olan aileme teşekkür ediyorum.