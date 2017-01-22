Samanyolu Haber /Ekonomi / Balıkçı eli boş döndü, balık fiyatları uçtu /22 Ocak 2017 18:01

Balıkçı eli boş döndü, balık fiyatları uçtu

Tezgahlardaki balık fiyatları %100-200 oranında arttı

SHABER3.COM

Karadeniz'e açılan balıkçıların az miktarda avla limana dönmesi, tezgahlardaki balık fiyatlarını artırdı. 

Bir kilogram çinekop 35, mezgit 20, hamsi ve istavrit 15 liradan satışa sunuluyor. 

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, bereketli bir sezon geçirdiklerini ancak son günlerde bu durumun değiştiğini söyledi. Balıkçıların moralinin bozuk olduğunu anlatan Karakaş, "Balık av vermemeye başladı. Büyük umutlarla açıldığımız Karadeniz'den elimiz boş dönüyoruz diyebiliriz" ifadesini kullandı.

Az miktarda balık avlanılabilmesi nedeniyle tezgahlarda fiyatların yükseldiğini dile getiren Karakaş, "Bir hafta önce kilosu 15 liradan işlem gören çinekop, bugün 35 liradan satılıyor. Balık sevenler de bu durumdan şikayetçi ama Karadeniz'in cilvesi bu" dedi.

Balıkçı Mehmet Dursun (53) da, "Bu ara bölgemizde avlanma az olduğu için balık fiyatları fırladı. Sadece hamsi, çinekop değil diğer balıklar da az geliyor. Tezgah el yakıyor. Durum böyle devam ederse çiftlik balıkları levrek, somon ve alabalık tezgahlarda olacak" dedi. 
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