'Balgat'tan çok Saray'ı gördük'

Özdağ "Türkiye'de artık adaletin olmadığını düşünürsek hiçbirimizi şaşırtmadı alınan karar, adil bir karar bizi şaşırtırdı. Bu nedenle şaşırmadan karşıladık. Bizim vermiş olduğumuz mücadelenin büyük bir boyutunu da hukuk devleti, adalet ve yargı bağımsızlığı oluşturdu bu süreçte, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki kongre sürecinde. Ve biz yine bu süreçte karşımızda Balgat'taki genel merkezden daha güçlü bir şekilde sarayı gördük. Sarayla mücadele ettik. Zaten Türkiye'nin kirli referanduma girmesinde de bir borç ödemesi vardır. Bu borç ödemesi gerçekleştiği için Türkiye ne yazık ki, parlamentosu elinden alınan, anayasası elinden alınan, parlamenter sistemi elinden alınan, otoriter eyaletçi Başkanlık sistemine sürükleyen sürece girildi. Bütün bunların sonunda ortaya başka bir şey çıkması zaten mümkün değildi" şeklinde konuştu.

"Bir sene bekledikten sonra kararı on dakikada veriyorsanız niyetin ne olduğu da açık" sözleriyle mahkemeyi eleştiren Ümit Özdağ, karar için "Bu Türkiye'nin talihsiz kaderinin bir parçası olarak yerini alacak, hukuk tarihinde de bir utanç vesilesi olarak okutulacaktır" dedi ve artık ne yapmaya karar vereceklerini açıkladı:

"Şimdi önemli olan bizlerin ne yapacağıdır. Her ihtimal açık, yeni parti dahil, net bir şekilde MHP tabanından da Türkiye'de sürecin olumlu bir şekilde evrilmediğini düşünen seçmenlerden de yeni siyasi parti talepleri geliyor. Artık sokakta çeviriyorlar bizi ve biz de Türkiye'nin sorunlarını aşacak bir cevabı nasıl üretebileceğimiz konusunu görüşüyoruz."





Ümit Özdağ, Meral Akşener ve Sinan Oğan ile birlikte hareket ettiklerini söyledi.





'Koray Aydın da sizinle birlikte mi?' sorusuna "Görüşmelerimiz bu birlikteliği geliştirmek üzerine devam ediyor" yanıtını verdi.