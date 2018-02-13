Samanyolu Haber /Gündem / Balgat'taki binadan Antalya'daki beş yıldızlı otele /13 Şubat 2018 11:36

Balgat'taki binadan Antalya'daki beş yıldızlı otele

Gerekirse Afrin'de savaşmaya gideceğini söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ve partisinin Antalya'da beş yıldızlı bir otelde kamp yapması tepkilere neden oldu.

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Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Ahmet Takan, MHP'nin bu durumunu, "İçinde oldukları ebedi siyasi kamp tatili" olarak tanımlıyor ve Afrin'den şehit cenazeleri gelirken lüks bir kampın gerçekleştirilmesini eleştiriyor.

Takan, eskiden şehit haberleri geldiğinde ülkeyi bir matem havası kapladığını, TV'lerdeki eğlence programlarının da kapatıldığını ve ekranların bir köşesine Atatürk ve Türk Bayrağı ile siyah kurdele konulduğunu hatırlatıyor.

Bahçeli'nin, partisinin kadın kolları üyelerinin fotoğrafını çekerken, parti genel başkan yardımcılarının da Bahçeli'nin fotoğrafını çekmesini şu sözlerle eleştiriyor:

"Peki, şimdi o fotoğraftaki, Türk milliyetçilerinin tek temsilcisi olduğunu iddia eden siyasi partinin ileri gelenleri ne yapıyor?.. Televizyonlar canlı yayındayken, kürsüden, sallayıp savuruyor... Canlı yayın sona eriyor, otel lobilerinde, havuz kenarlarında bol neşeli muhabbetler... Yok öyle!.. "Yaa, yaptıkları siyasi değerlendirme toplantısı. Nerede yapacaklardı?" değil..

Ankara'daki en çok katlı dev Balgat binasının suyu mu çıktı?.. Bugüne kadar hepi topu 45 dakika süren il ve ilçe başkanları toplantıları hep Türkiye'nin en turistik merkezlerinde günlerce mi yapılıyordu?.. Tıkışıyorlardı Balgat salonuna, dinliyorlardı kutsal (!) yazılı kağıt konuşmasını... Alkış... Alkış... Çok şanslı olanlara "hareketin lideri" ile birer öz çekim.. Sonra yallah memlekete...

Peki bu fotoğraf ne?... Doktor Devlet Bahçeli ne yapıyor?.. Fotoğraf karesini Haber Türk gazetesinde ilgili haberi okurken gördüm. Çok ilgimi çekti.  Fotoğraf üstünde "Bahçeli toplantıya katılan kadın kolları üyelerinin fotoğrafını çekti" diyor. Doktor Bahçeli, elindeki cep telefonu ile fotoğraf çekiyor. Bunda bir gariplik var mı?.. Yok... Enteresan olan ne?.. Fotoğrafa göre, Bahçeli'nin sol tarafında koltuğa oturanların haline bir bakın hele!.. Vahşi Batı'nın en hızlı cep telefonu çeken kovboyları, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, aynı anda, pür neşe içinde, fotoğraf çeken Doktor Bahçeli'nin fotoğrafını çekiyorlar. Üçü de aynı yere odaklanmış; Doktor Devlet Bahçeli'ye... Sanki ilk defa görüyormuşçasına neşe içinde liderlerinin fotoğrafını çekiyorlar!.."

Genel başkan yardımcılarını siyasi ikballerini sürdürmek için böylesi bir tutum izlemekle suçlayan Takan, 'Şirincikler' benzetmesi yapıyor ve ekliyor:

"Özellikle, vıcık, cılk sağ siyasette her daim liderin yanında görünmek için kameralara ve fotoğraf makinelerine kafa sokan tipleri görmeye alışığız. Taklacı güvercinlerin en büyük meziyeti herkesi ezerek o kareye dalmak ve fotoğraf verip sonra sağa sola hava atmaktır. Ama buna ilk defa rastlıyoruz. Üçü bir yerde!.. Liderin sağ veya sol omuz başında göründükten sonra, o liderin en yakın adamıdırlar ya!.. Tebrik etmek lazım!.. Bu seferki çok bir tarz olmuş... Ülke siyasetinde yeni bir çığır açmışlar... Örnek modeller!.."
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