'Baktık Kuzey Irak aynı anlayışla devam ediyor...'

Erdoğan Irak Kürdistan bölgesi referandumuyla ilgili konuştu:





"Bizim bu ay MGK toplantımız 27'sindeydi. Bunu 22'sine çekişimizin sebebi de, baktık ki, bu Kuzey Irak yerel yönetimi hala aynı anlayışta devam ediyor. Burada bizleri rahatsız eden bir süreç var. Bir şey söylüyoruz. Bizim 350 kilometre orada sınırımız var, soydaşlarımız, dindaşlarımız var. Onların Kürt, Türkmen, Arap olması bizi birbirimizden ayırmıyor ama bu anlayışı Irak'ın bölünmesine yönelik adıma siz tevci ederseniz biz size buyurun devam edin diyemeyiz. Şu anda Amerika'da da İbadi ile görüşmemiz olacak, aynı istikamete bakıyoruz, o Irak'ın bölünmez bütünlüğüdür. Kuzey Irak yerel yönetimi Irak'ın bölünmesine yönelik adımlar atıyor. Ben MİT Müsteşarımı gönderdim, yanlış yola bir devam var. Şu ana kadar biz, sizinle oturup bu işi konuştuk da sen hala direniyorsan, kusura bakma. Trump'la yapacağımız görüşmede de benim gündem maddelerimden bir tanesidir. "

