Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere, 'Almanya'nın yerine silahı benden al' dedi /17 Eylül 2017 12:17

İngiltere, 'Almanya'nın yerine silahı benden al' dedi

İngiltere, Türkiye’ye silah satışını askıya alan Almanya’nın yerini doldurmak istiyor

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Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Türkiye’nin Londra Büyükelçilği’nde verdiği resepsiyona katıldı.

Bakan, İngiltere Genelkurmay Yardımcısı Orgeneral Gordon Messenger’ın da yer aldığı resepsiyonda Türk ve İngiliz savunma firma temsilcileri görüştü.

İngilizlerin Türkiye’ye askeri eğitim konusunda işbirliği önerdikleri, böylece savunma sanayiinde Almanya’nın yerini doldurmak istedikleri gösterdikleri belirtildi.

Çelik, resepsiyonu “Londra Büyükelçiliğimizde savunma sanayi sektörü temsilcilerimizle resepsiyonda bir araya geldik” sözleriyle sosyal medyada duyururken, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore da “Savunma Sanayii sektöründe işbirliğimiz daha da iyileşiyor” mesajını verdi.

Ayrıca Challenger 2 tankının güç grubu (motor ve transmisyon) üreticisi Caterpillar-Avrupa/ Perkins’in İngiltere’nin yönlendirmesiyle Türkiye’de Altay güç grubu için sunum yaptığı öğrenildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’den gelen tüm önemli silahlı silah taleplerini askıya altıklarını açıklamıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye’ye silah satışının tamamen yasaklanmasına karşı olduğunu söylemişti.

Ankara ise bu adıma “Çaresiz değiliz” karşılığını vermişti.
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