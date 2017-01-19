Samanyolu Haber /Gündem / Bakmayın kara soğuğa En sıcak yılı geçirdik /19 Ocak 2017 01:25

Bakmayın kara soğuğa En sıcak yılı geçirdik

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ve Amerikan Okyanus ve Atmosfer Dairesi NOAA verilerine göre 2016 yılında küresel hava sıcaklığı rekor kırdı. 2016 yılı, 2014 ve 2015'in ardından üst üste rekor kırılan üçüncü yıl olarak kayıtlara geçti.

Bakmayın kara soğuğa En sıcak yılı geçirdik


Küresel sıcaklık ortalaması geçen yıl 20'nci yüzyılda kaydedilen ortalama değerinin 0,94 derece üstüne çıktı. 2016 yılında kaydedilen ortalama sıcaklık değerinin bir önceki yıldan da 0,07 derece fazla olduğu tespit edildi.
Geçen yıl kırılan rekorun temel sebebini uzmanlar iklim değişikliği olarak gösteriyor. Britanyalı iklim araştırmacısı Peter Stott, El Niño iklim olayının Pasifik Okyanusu'nun ısınmasında rol oynadığını ancak asıl etkenin "atmosfere salınan sera gazları aracılığıyla insan etkisi” olduğunu söyledi.
Küresel iklim verileri ABD'de Donald Trump'ın yemin ederek başkanlık görevine başlamasından iki gün önce açıklandı. Trump seçim kampanyasında iklim değişikliğinin insanlardan kaynaklandığı yönündeki bulguların bir kurgu olduğunu dile getirmiş ve ABD'nin Paris İklim Sözleşmesi'nden imzasını çekeceğini söylemişti.
Trump'ın açıklamaları uluslararası toplumda iklim değişikliğine karşı mücadeleyi zayıflatacağı düşüncesiyle endişe yaratmıştı. Müstakbel başkan, seçim zaferi sonrası yaptığı açıklamalarda ise farklı yaklaşımlara "açık” olduğunu söylemişti.
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