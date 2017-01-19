Reina saldırganı IŞİD’li Maşaripov’un ilk ifadesi ortaya çıktı













Maşaripov saldırıdan 17 gün sonra ‘Ebu Muhammed’ kod adlı Iraklı arkadaşının Esenyurt’taki evine düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.





Saldırganın polisleri gördüğü anda “Öldürmeyin beni” dediği öğrenilmişti.





‘Polisi öldürmeden içeri giremezdim’





İstanbul’da Vatan Caddesi’ndeki terörle mücadele şubesinde sorgusu devam eden Maşaripov’a, Türkçe ve İngilizce sorulara cevap verememesi üzerine soruların Rusça olarak yöneltildiği belirtildi.







Verdiği cevapların doğruluğu tek tek araştırılan Maşaripov, “Neden kapıdaki polisi öldürdün?” sorusunu “İlk önce polis bana ateş etti. Onu öldürmeden içeriye giremezdim” diyerek yanıtladı.





Maşaripov, sorguda, 2015 yılında İran’da sahte pasaport sebebiyle yaklaşık bir ay tutuklu kaldığını söyledi.





‘Reina’ya ölmeye geldim’





Maşaripov, talimat aldığını söylediği IŞİD’in ‘İstanbul emiri’ Hoca Aka’yla görüştükten sonra Reina’ya saldırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Hoca Aka, ses getirici bir hedef bulmamı söyledi. Daha önceden adını gece kulübü olarak duyduğum Reina’nın önünden saat 22.00 sıralarında geçtim. Fazla güvenlik önlemi olmadığını gördüğüm için burayı uygun bulduğumu onaylatmak için Rakka’ya bildirdim. Kabul edilmesi üzerine, kaldığım evdeki silahı ve el bombası olarak bildiğim Flashbang’leri alarak Reina’ya ölmeye gelerek eylemi gerçekleştirdim. Patlayan bombaların ışık çıkardığını görünce kaçtım.”







En az dört ev değiştirmiş





Saldırı sonrası Rakka’daki IŞİD’lilerle iletişime geçtiğini, Konya’daki hücrenin kendisine ulaşacağını söylemeleri üzerine beklediğini ifade eden Maşaripov, “Gelen talimat doğrultusunda Ali Mohammed Jameel (Esenyurt’ta yakalanan Iraklı) ile irtibata geçtim. Senegal uyruklu Dina A. ile birlikte dört-beş farklı evde kaldık. Ali Mohammed Jameel bize güvenliğin arttığını fark ettiğini söylemesiyle onun yeni kiraladığı eve geçtik” diye konuştu.