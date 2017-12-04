Samanyolu Haber /Gündem / Bakın Zarrab'ın en büyük hatası ne imiş! /04 Aralık 2017 22:01

Bakın Zarrab'ın en büyük hatası ne imiş!

Reza Zarrab 'en büyük hatasını' "Dubai'den buğday sevkiyatı" yapmak olarak açıkladı. Hâkimin "Bu neden hata olsun" sorusuna ise "Çünkü Dubai'de buğday yetiştirilmiyor" diye yanıt verdi. Zarrab, Hakan Atilla'nın da kendisini "buğday ve tonaj" konusunda uyardığını iddia etti.

Best of Reza Zarrab

Reza Zarrab “hayali gıda ticareti” sırasında iki belgede hata yapıldığını açıkladı. Birincisinin miktarın fazlalılığı ile ilgili olduğunu söyledi. İkinci hatanın ise buğday ticareti belgelerinde malın orijinini Dubai olarak göstermeleri olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine savcı sordu: Bu neden bir hata olsun?

Zarrab: Çünkü buğday Dubai’de yetişmiyor.

Geçen duruşmada yayınlanan ses kaydında da Mehmet Hakan Atilla, Zarrab’a Dubai’de gıda üretimi yapılmadığı için nasıl ticaretini yapacaklarını sormuş, Zarrab da Dubai’deki toptancılardan temin edilen gıdaların İran’a gönderileceğini ifade etmişti.

Reza Zarrab, tutuklu sanık Mehmet Hakan Atilla ile direkt konuşmaları hakkında mahkemede ifade veriyor:

Zarrab, Atilla’nın gıda ticaretinin gerçek görünmesi konusunda endişeleri bulunduğunu ve kendisine “Yükleme belgelerinin (konşimentolar) daha titiz hazırlanmalı” dediğini aktardı.

Burada verdiği örnekte de Zarrab, Atilla’nın kendisine, “Yalnızca 14 ton taşıyabilen bir gemide 25 ton var yazılmasın” dediğini aktarıyor.

Duruşmada bulunan muhabirlerden Pete Brush, Zarrab’ın Pazartesi günü vermeye başladığı ifadelerden, iddia makamının, “Halkbank eski genel müdür yardımcısı Atilla’nın perde arkasındaki düzenleyici olduğu” tezini yerleştirmeyi amaçladığı yorumunu açıkladı.

Brush, Reza Zarrab ile Mehmet Hakan Atilla arasındaki direkt konuşmaların buna dayanak olarak ortaya konulduğu yorumunu yapıyor.
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