Bakın Zarrab'ın en büyük hatası ne imiş!

Reza Zarrab “hayali gıda ticareti” sırasında iki belgede hata yapıldığını açıkladı. Birincisinin miktarın fazlalılığı ile ilgili olduğunu söyledi. İkinci hatanın ise buğday ticareti belgelerinde malın orijinini Dubai olarak göstermeleri olduğunu açıkladı.





Bunun üzerine savcı sordu: Bu neden bir hata olsun?





Zarrab: Çünkü buğday Dubai’de yetişmiyor.





Geçen duruşmada yayınlanan ses kaydında da Mehmet Hakan Atilla, Zarrab’a Dubai’de gıda üretimi yapılmadığı için nasıl ticaretini yapacaklarını sormuş, Zarrab da Dubai’deki toptancılardan temin edilen gıdaların İran’a gönderileceğini ifade etmişti.



