Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere ve AB anlaşma sağlayamadı /04 Aralık 2017 22:08

İngiltere ve AB anlaşma sağlayamadı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit görüşmelerinde bir sonraki aşamaya geçmek için Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

SHABER3.COM

ngiltere Başbakanı Theresa May ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit görüşmelerine ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. May, görüşmelerde ilerlemenin kaydedildiğini ancak “birkaç konu” üzerindeki farklılardan dolayı bir sonraki aşamaya geçmek için AB ile bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.
Jean Claude Juncker ise, “Brüksel’deki görüşmelerde ‘en iyi çabalara’ rağmen bugün tam bir anlaşmaya varmak mümkün değildi, ancak bu ‘başarısızlık değil’ dedi. Öte yandan AB, vatandaş hakları konusunda bir anlaşmaya varılıncaya kadar İngiltere’nin ne kadar ödeyeceği konusunda açıklama yapılmayacağını bildirdi.
Bu açıklamanın ardından İngiliz poundu değer kaybederken, Avrupalı diplomatlar gelecek hafta anlaşma sağlanabilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere ve AB anlaşma sağlayamadı Sonraki Haber >>

Bir kaçışın öyküsü...

Bir kaçışın öyküsü...

Bunlara inanmak demek...

Bunlara inanmak demek...

Zarrab Davasının Cemaatle ne ilgisi var?

Zarrab Davasının Cemaatle ne ilgisi var?

Enflasyon patladı...

Enflasyon patladı...

AKP'nin Hayırseveriydi, Casus oldu...

AKP'nin Hayırseveriydi, Casus oldu...

Muammer Güler nerede?

Muammer Güler nerede?

Gasp ekonomisi...

Gasp ekonomisi...

Bir anne daha bebeği ile gözaltına alındı

Bir anne daha bebeği ile gözaltına alındı

Erdoğan'dan rehine diplomasisi..

Erdoğan'dan rehine diplomasisi..

Allah aşkına münafıklara kanmayın!.."

Allah aşkına münafıklara kanmayın!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:28:00