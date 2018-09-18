Bakanlıktan işkence sorusuna tuhaf cevap

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, bilgi edinme yasası kapsamında Adalet Bakanlığı'na, "Son 10 yılda cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere işkence ve kötü muamele yaptığı gerekçesi ile hakkında soruşturma açılan personel var mıdır?" diye sorarken, Bakanlıktan dikkat çeken bir yanıt geldi.





Bakanlığın yanıtında “Kurum içi uygulamalara ilişkin bilgi ve belgeler kamuoyunu ilgilendirmez” denildi.





Bakanlığın yanıtına tepki gösteren Hakverdi, "Tutuklu ve hükümlüler ile ailelerinin cezaevinde işkence ve kötü muamele yapıldığı gerekçesi ile bakanlığa ve cezaevleri idarelerine verdiği şikâyet dilekçeleri sürekli artıyor" derken, "İlgili idari ve adli mercilerin bu şikâyetleri dikkate alarak personel hakkında herhangi bir soruşturma başlatıp başlatmadığını öğrenmek için adalet Bakanlığı’na verdiğim bilgi edinmeye verilen 'kamuoyunu ilgilendirmez' yanıtı maalesef işkencecileri korur niteliktedir" ifadelerini kullandı.





İŞKENCE HABERLERİ ARTIYOR





TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Sezgin Tanrıkulu, “Türkiye'de İnsan Hak İhlalleri Haziran 2018 raporu”nda, 2018 yılında cezaevlerinde 86 işkence vakası yaşandığını açıklamıştı.