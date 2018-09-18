Lüks giyim devi Türkiye’deki mağazalarını kapattı!

Bilsar’ın bünyesinde faaliyet gösteren Bilstore Türkiye’deki tüm mağazalarını kapattı. Lifestyle alışveriş konseptini hayata geçiren Bilstore’un Nişantaşı, Kanyon, Erenköy, Akmerkez ve Tünel gibi merkezi lokasyonlarda mağazaları bulunuyordu. Firma 2005 yılından itibaren Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştı.







EKONOMİK KOŞULLAR NEDENİYLE KÜÇÜLMEYE GİDİLDİ

Bilsar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selman Bilal sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, tekstil alanında ihracata yöneldiklerini bu sebeple iç pazarda küçülmeye gittiklerini söyledi. Bilal , “Türkiye’deki tüm Bilstore mağazalarını kapattık. Malum yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihracata yöneldik. Bu sebepten dolayı Bilstore mağazalarının faaliyetlerini durdurduk.” dedi.