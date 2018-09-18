Samanyolu Haber /Gündem / Lüks giyim devi Türkiye’deki mağazalarını kapattı! /18 Eylül 2018 15:24

Lüks giyim devi Türkiye’deki mağazalarını kapattı!

Türkiye'de 10 adet mağazası bulunan lüks giyim devi Bilstore, yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle tüm mağazalarını kapattı.

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Bilsar’ın bünyesinde faaliyet gösteren Bilstore Türkiye’deki tüm mağazalarını kapattı. Lifestyle alışveriş konseptini hayata geçiren Bilstore’un Nişantaşı, Kanyon, Erenköy, Akmerkez  ve Tünel gibi merkezi lokasyonlarda mağazaları bulunuyordu. Firma 2005 yılından itibaren Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştı.

EKONOMİK KOŞULLAR NEDENİYLE KÜÇÜLMEYE GİDİLDİ
Bilsar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selman Bilal sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, tekstil alanında ihracata yöneldiklerini bu sebeple iç pazarda küçülmeye gittiklerini söyledi. Bilal , “Türkiye’deki tüm Bilstore mağazalarını kapattık. Malum yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihracata yöneldik. Bu sebepten dolayı Bilstore mağazalarının faaliyetlerini durdurduk.” dedi.
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