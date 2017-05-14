Bakanlar Meclis Başkanı'nı dikkate almadı, biri hiç takmadı

Bakanlar Meclis Başkanı Kahraman’ı dikkate almadı!





TBMM, 26’ncı Yasama döneminde 2 soru önergesinden birine yanıt verdi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise geçen 1.5 yılda tek bir soruyu cevaplamadı.







TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın soru önergesini yanıtladı. TBMM’de milletvekillerinin en önemli denetim araçlarından biri olan önergelerin 15 gün içinde yanıtlanması gerekiyor. Aydın, Meclis Başkanlığı’nın 4 Mayıs 2017 itibariyle süresi içinde yanıtlanmamış 12 bin 267 soru önergesi için “dikkat çekme yazısı” gönderildiğini söyledi. Bu yazı gönderildikten sonra 10 gün içinde soru önergelerinin cevaplanması gerekiyor, ancak bu yazıdan sonra da cevaplanan soru önergesi sayısı sadece 779 oldu. Bu süre geçtikten sonra ve soru önergesinin Gelen Kağıtlar listesinde cevaplanmadığı ilan edildikten sonra 4 bin 996 soru önergesi muhataplarınca yanıtlandı.





6 BİN 108 SORUYA YANIT YOK







TBMM Başkanvekili Aydın’ın verdiği bilgiye göre 26’ncı Yasama döneminde, 13 bin 161 yazılı soru önergesi verildi. Mevzuata göre 15 gün içinde cevaplanan önerge sayısı sadece bin 175 oldu. Büyük kısmı süresi geçtikten sonra cevaplanan toplam önerge sayısı 6 bin 108 oldu. Bakanlar 6 bin 108 soruya ise yanıt vermedi. Bu durumda son 1.5 yılda 2 önergeden sadece 1’i yanıtlanmış oldu.





BAŞBAKAN 3 ÖNERGEDEN 1’İNİ YANITLADI





En çok soru önergesi Başbakana verildi. 3 bin 125 soru önergesi verilen Başbakan, 3 önergeden birine yanıt verdi. İçişleri Bakanlığı bin 560 soru önergesiyle en çok soru yöneltilen ikinci kurum oldu. Ancak İçişleri Bakanlığı da soruların bin 262’sine yanıt vermedi. En çok soru yöneltilen üçüncü kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı ise bin 250 soru önergesinin 943’ünü yanıtladı.





KURTULMUŞ’TAN YANIT YOK





Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş kendisine yöneltilen 122 soru önergesinden hiçbirine yanıt vermedi. Kurtulmuş’a yöneltilen sorular içinde kendisine bağlı kuruluşlar olan Anadolu Ajansı ve TRT ve OHAL KHK’si ile kapatılan yayın kuruluşlarıyla ilgili de çok sayıda konu yer aldı.