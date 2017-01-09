Bakanın giydiği İngiliz bayraklı montun fiyatı belli oldu

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Türkiye Şehitleri ile Yürüyor” adlı yürüyüş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Türkiye'nin dört bir tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen 7'den 70'e her yaştan yaklaşık 25 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Törene Ulaştırma Bakanı Arslan'ın 'İngiltere bayraklı' (Birleşik Krallık) Bogner marka montu damga vurdu. Montun fiyatının ise 1300 euro yani yaklaşık 5 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı.





BAKANIN MONTU OLAY OLDU





Törende Ulaştırma Bakanı Arslan’ın giydiği monttaki ‘İngiltere’ (Büyük Britanya) bayrağı dikkat çekti. Bakan’ın İngiliz bayraklı montu sosyal medyanın da gündemine oturdu.





MONTUN FİYATI 5 BİN TL





Bakan’ın Sarıkamış şehitlerini anmaya gittiği törende giydiği bayraklı montunun fiyatının ise 1300 euro yani yaklaşık 5 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı.