Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan durumun ciddiyetinde değil: Moody's ne demiş bizim için anlamı yok /08 Haziran 2018 14:56

Bakan durumun ciddiyetinde değil: Moody's ne demiş bizim için anlamı yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 17 Türk bankasının notunu düşüren uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's için "Ne demiş, kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur" dedi.

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Zeybekci, Moody's'in kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Moody's ne demiş, kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz. Makro ekonomik sonuçlarımız ne diyor, biz ona bakıyoruz. İhracatımız, istihdamımız, kapasite kullanım oranımız, büyümemiz ne diyor? Bunların hepsi de inşallah Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dünyada yine her alanda dünya rekorları kırmaya devam edeceğini söylüyor."

NOTU DÜŞÜRÜLEN 17 BANKA

Notu düşürülen bankalar şöyleydi: ING Bank Türkiye, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Alternatif Bank, Denizbank, Eximbank, HSBC Türkiye, Odeabank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası, TSKB, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası.
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