TMSF elinde ne kadar dolar varsa satacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1.6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk Lirası'na çevireceğini bildirdi.







TMSF'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:





"Ülkemizin finansal istikrarına katkı yapan en önemli ve öncü kurumlardan biri olan TMSF, bu bilinçle ve Türk lirasına duyduğu güvenin de etkisiyle bankalarda bulunan mevduat sigortacılığı rezervi içerisindeki döviz cinsinden varlıklarını Türk lirasına çevirme kararı almıştır. Alınan karar kapsamında kurumumuz, haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevirecektir."





Geçtiğimiz ay Borsa İstanbul, mevduatlarını TL'ye çevirme kararı almış ancak rakam açıklamamıştı. Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, "Döviz sattık ama, ne kadar sattığımızı bilmiyorum" demişti.





GEÇEN YIL BOZDURANLAR BÜYÜK ZARAR ETTİ





Geçtiğimiz yıl da Erdoğan tarafından yapılan 'doları boz oyunu boz' isimli çağrının ardından vatandaşlardan bir kısmı ellerindeki dolarları 3.40-3.70 aralığından bozdurmuştu. O tarihte bozulan dolarların daha sonra büyük fonlar ve şirketler tarafından ucuz maliyetle toplandığı ortaya çıkmış, döviz de kısa süreli düşüşün ardından tekrar yükselişe geçmişti