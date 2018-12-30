Bakan 'çok da şart değil' dediği sinyalizasyonla ilgili konuştu: Sinyalizasyonu geliştiriyoruz

Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından ‘Sinyalizasyon olmazsa olmaz değil’ diyerek tepki çeken Bakan Turhan, Gaziantep'te yaptığı açıklamasında, “Demir yolu hatlarının daha güvenli hale getirilmesi için sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz” dedi. Bakan Turhan ayrıca, Türkiye’de demir yolu taşımacılığında sinyalizasyon oranının yüzde 45 olduğunu söyledi.







Turhan'ın konuşması şu şekilde:





“AK Parti hükümetlerinin iktidara gelmesiyle, demir yolu konusu devlet politikası haline getirilmiştir. Mevcut demir yolu hatlarımızın rehabilitasyonu, iyileştirilmesi, güvenli ve konforlu bir hizmet sağlanması adına demir yolu hatlarımızın tamamen iyileştirdik. Şimdi bu hatlarımızın daha güvenli hale getirilmesi için, otomasyon adına daha ekonomik bir işletme yapılabilmesi için sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Türkiye genelinde yüzde 45'ini tamamladık. Bu bölgede de bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii yüksek hızlı trenle ülkemizi tanıştıran iktidarımız bunu belirli illerle bırakmayacak"