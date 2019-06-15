Bahçeli'ye göre S-400 işi bitti, NATO üyeliği de sorgulanmalı

Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:





"Dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimidir. Muhtarlıkların kaldırılması konusunda kesinlikle bir görüşümüz yoktur. Muhtarlık varsa demokrasimiz diridir. MHP, muhtarlıkların kaldırılmasını değil, sorunlarının çözülmesi isteğindedir.





Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Bu konuda kuşkusu olan varsa cahil ya da işbirlikçidir. Kimden ne silah alacağına Türkiye karar verir. ABD'nin şımarıklığı, kabalığı şirazesinden çıkmıştır. Türkiye sömürge ülkesi değildir. Büyük bir tarihimiz vardır.





Üslubun sorunlu olması bir yana bu mektup tam bir akıl tutulmasıdır. Bu dil emperyalist bir dildir, küçümseyici bir dildir. ABD, Türkiye'nin sinir uçları ile oynamaktadır.





Türkiye, NATO işbirliğini derhal sorgulamalı. ABD'nin hesabı varsa Türkiye'nin de vardır. Kindar kalemle yazılan mektuptan anlamayız. ABD'nin vesayetine ise tahammül edemeyiz. Türkiye diz çökmeyecektir, Türkiye boyun eğmeyecektir. Zalimlere karşı hem kenetlenmiş, hem de aşılmaz bir cephe oluşturmuştur. Korkaklık bizim kitabımızda yazmayan bir zaaflıktır.





Biz tamam demeden hiç kimse başaramaz. Türkiye S-400 alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş ve kapanmıştır. Türkiye terörle mücadele ederken, arkalarındaki güçlerle de savaşmaktadır. Çetin bir şekilde uğraşmaktadır. 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekâtı'nın başarıya ulaşması en büyük dileğimdir. Al bayrağa sarılı olarak omza alnına her şehit naaşı perçinlemektedir. Kardeş kavgası çıkarmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Kürt kökenli vatandaşlarımız bizim canımızdır. Kürt kökenli kardeşlerimizin terörle bir alakası yoktur. Kürt kardeşlerimiz bekâsına sahip çıkacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimin alayını kucaklıyorum.







MHP'yi Kürt kökenli kardeşlerimizle sorunlu göstermek alçaklıktır, sapıklıktır, cinayettir. Türkçemiz hepimizin ağzındaki ana sütüdür.





23 Haziran'da helalin tarafında bulunacağız. Mücadelemiz buna yöneliktir. İstanbul ehline emanet edilmezse kardeşliğimiz zarar görecektir. İstanbullu kardeşlerimizin oyunu bozacağını biliyor. Attığımız mitili nerede diyenler, tir tir titreyen gafillerdir. Mitil her yere serilmiştir. Milletimizden aldığımız işaretler emanetin ehline yani Binali Yıldırım Bey'e verileceğini göstermektedir.





Muhtarlarımız bağımsızdır. Hür irade ile milletimize hizme etmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca demokrasimize yapılan saldırılar pek çoktur. Bunun en bariz örneği 31 Mart'tır. Türk milletinin kaderi ile oynamak isteyen şarlatanlara izin vermedi. MHP olarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini sürekli dile getirmiştir. YSK'nın yaptığı açıklamada her şey açıktır. 108 sandığın sayım döküm cetvelinin düzenlenmediği görülmüştür. Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmasına riayet edilmemiştir.





YSK'nın kararı doğrudur ve isabetlidir. MHP İstanbullu her vatandaşımızın iradesinin sandığa yansıması için elinden geleni yapacaktır. Türkiye'de yeniden bir sistem tartışması çıkarmak isteyenlerin hevesi kursaklarında kalacaktır."