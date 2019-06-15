Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasının zararı 3.9 milyar lira mı?

Söz konusu ödeneğin DHMİ bütçesine TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş’nin kâr kaybını karşılamak üzere konulup konulmadığını soran İlgezdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.





Verdiği önergede İlgezdi, Turhan’a şunları sordu:





–Sayıştay raporunda mevzuata aykırılığı ortaya konularak, derhal son verilmesi gerektiği belirtilen “kâr kayıpları” ile ilgili çalışmanın gerekçesi nedir?





-Sayıştay raporuna rağmen DHMİ’nin TAV’a kâr kayıpları ile ilgili ödeme yapmak için yürüttüğü çalışmalar neden devam etmektedir?





-2013 yılından bugüne TAV’ın uğrayacağı kâr kaybının tespiti için DHMİ tarafından yapılan çalışmalara ödenen para miktarı nedir? Bu miktar hangi kaynaktan karşılanmıştır?





-01.2018 tarihinde gerçekleştirilen kâr kaybı tespiti için danışmanlık ihalesine kaç şirket katılmıştır? İhaleyi hangi şirket, ne kadar bedel karşılığında kazanmıştır?





-Sayıştay Denetim raporunda, “Yapılan tüm çalışmalar, tahminlere dayanmaktadır. Böyle bir çalışmanın (kar kaybı tespit) yapılabilmesi için öncelikle İstanbul Yeni Havalimanının açılmış, yolcu trafik sayıları gibi kar kaybının tespit edilmesine ilişkin somut verilerin oluşması gereklidir” denilmesine rağmen, 2013 yılından bugüne soyut veriler üzerinden yapılan kâr kaybı tespitinin dayandığı veriler nelerdir?





-İstanbul Havalimanın tüm fazlarının açılmadığı da göz önünde bulundurulursa, TAV’a ödenecek olan kâr kaybı hangi veriler üzerinden hesaplanacaktır?





-TAV’ın kâr kaybı gerekçesiyle talep ettiği rakam nedir?





-Kâr kayıplarıyla ilgili TAV’a herhangi bir ödeme yapılmasına yönelik verilmiş bir taahhüt var mıdır?





-Sayıştay raporunda mevzuata aykırı olarak bir ödeme yapılırsa ciddi bir kamu zararına yol açacağı belirtilen durum ile ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmış mıdır?





-DHMİ’ye, TAV’ın kâr kayıplarını karşılaması için aktarılan bir kaynak var mıdır? Varsa bu kaynağın miktarı nedir ve hangi bütçe kaleminden aktarılmıştır?





-DHMİ 2019 İşletme Bütçesinin Atatürk Havalimanı kısmında “Olağan Dışı Gider ve Zararlar” bölümünün “Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” alt bölümünde 2019 ve 2020 için toplam 905.276.000 lira ayrılan pay TAV’a ödenecek kar kayıpları için mi konmuştur?