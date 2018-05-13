Bahçeli'nin af istediği Çakıcı Binali Yıldırım'a hırsız demiş, Erdoğan'ı tehdit etmişti

Seçimlere Tayyip Erdoğan’la ittifak içinde giden Devlet Bahçeli Twitter üzerinden yine ilginç bir çıkış yaparak, onlarca cinayetin azmettiriciliğinden yatan suç örgütü liderleri Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz’ı “kahramanlarımız” diye andı ve devam eden Tweet’lerinde de bu mafya babalarını da kapsayacak bir af önerisinde bulundu.



AKP'nin kabul etmediği af önerisi, Çakıcı'nın Bahçeli'nin yeni ortağına iki sene önce söylediği ağır sözler gündeme getirdi.

Çakıcı ne demişti?



Çakıcı 2016’da Erdoğan’a bir mektup yazmış, Binali Yıldırım’ın başbakanlığa getirilmesine atfen “Ülkemiz ve coğrafyamız bir ateş sürecinden geçerken, tepeden bir baskıyla çocukları hırsız olan bir adama hükümeti nasıl teslim edebildin?” demiş, hakkında ağır ifadeler kullandığı Yıldırım’ı şikayet etmiş, mektubunu da Erdoğan’ı hedef alan şu tehditvari cümlelerle bitirmişti:





“Ama dersen ki sen ve Aziz Türk Milleti, merak etmeyin o benim sadece bürokratım, işin başında ben varım. Ben bu millete söz verdim. Ülkemde kimse by-pass yapamaz.





Aziz Türk Milleti, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek dil diye namus sözü verdim.





Zannediyorum bu sözünüz, “inşallah” ömrünüzün sonuna kadardır vazgeçmezseniz.”





Çakıcı’nın mektubunun tam metni:







Sayın Cumhurbaşkanım,





Sizin AKP milletvekillerinin, MYK üyeleri il ve ilçe teşkilatlarınca bu sözlerimin dikkate alınmasının AKP’li seçmenin ve AKP’li olmayan seçmenin, Aziz Türk milletinin hakkıdır.





Bugüne kadar sözlerime yanlış anlaşılır diye hiç dile getirmediğim Binali Yıldırım hakkında bazı sözleri dile getiriyorum. Sayın Binali Yıldırım’a bu millet sadece milletvekilliğini teslim etti. Fakat AKP’yi 258’den 316’ya çıkaran sayın Davutoğlu’na 5 yıl görev vererek teyit eden, ülkemiz ve coğrafyamız bir ateş sürecinden geçerken, tepeden bir baskıyla çocukları hırsız olan bir adama hükümeti nasıl teslim edebildin? AKP’de ondan kat kat onurlu milletvekilleri varken, onlardan birini geçirmeniz gerekmez miydi?





Beni sürekli ziyaret eden MHP İstanbul Milletvekili “Durmuş Ali Torlak” bana bir mesaj iletiyor oğluma yapmış olduğu bir yanlışlık ile ilgili, Erzincan kaynaklı.





Kendisine şöyle diyorum. Kendine çocuklarına dikkat etsin. Durmuş Ali Torlak kendisine mecliste benim sözlerimi aktarıyor ve ürküyor. Celal Adan’a yalvarıyor, lütfen Alaattin ile aramı bulun. Durmuş Ali Torlak şerefli bir ailenin evladı olduğu için bunu TV’ye çıkar anlatır. 40 yıllık dostum Celal Adan’a söylenmişse doğrudur. Çünkü ülkücüdür. Bir ülkücü için en önemli kavramlar vatan, bayrak, millet ve namustur. Politikada bile olsa namus kavramı işin içine girince doğru söylemek elzemdir. Bazen politikacılar koltuk için dingili bozuk kağnı arabası gibi ses çıkarabilirler. Konunun içeriğini Binali Yıldırım’dan ve Erzincan’dan araştırarak doğruyu öğrenebilirsiniz.





Adı kabadayıya çıkmış Alaattin Çakıcı’dan korkan, iki mebustan yardım dilenen biri ateş çemberinden geçen ülkemize ne gibi bir hizmet edebilir. Ama dersen ki sen ve Aziz Türk Milleti, merak etmeyin o benim sadece bürokratım, işin başında ben varım. Ben bu millete söz verdim. Ülkemde kimse by-pass yapamaz.





Aziz Türk Milleti, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek dil diye namus sözü verdim.





Zannediyorum bu sözünüz, “inşallah” ömrünüzün sonuna kadardır vazgeçmezseniz.





Size ve Aziz Türk Milletine, saygılarımla arz ederim.





Alaattin Çakıcı





23 Mayıs 2016