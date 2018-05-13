Boğaz gören gecekonduya af!

İstanbul Boğazı’ndaki dokuz mahalle ‘imar affı’ kapsamına alındı.





Kaçak yapılan yaklaşık 15 milyon bina için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘imar barışı’ getiren düzenleme Meclis’ten genişletilerek geçmişti. Boğaziçi sahil şeridinin ardından Çanakkale Yarımadası Tarihi Milli Parkı da ‘imar affı’ kapsamı dışında tutulmuştu.





Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda önergelerle değiştirilerek yasalaşan ‘imar affı’nda, ‘ekli kroki, listede sınır ve koordinatları gösterilen yerler’ denilerek Boğaziçi sahil şeridindeki bazı alanlar yeniden af kapsamına alındı. Buna göre İstanbul Boğazı’ndaki dokuz mahalle imar barışı kapsamında yer aldı.





40 bin dönüm





Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun öngörünüme dahil bölümünün yararlanamaması hükmü getirilmişti. Ancak genel kurulda yapılan değişiklikle barıştan yararlanamayacak alan miktarı 8 bin 500 hektardan 4 bin 564 hektara indirildi.





Böylece Rumelikavağı, Yeni Mahalle, Merkez, Kocataş, Maden, Büyükdere, Çayırbaşı, İstinye ve Yeniköy’ün bazı bölümleri barışa dahil edildi.





Konuyla ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, “Boğaz Kanunu'nda denizi gören ön görünümde olan tepelerinin arka taraflarını, yamaçlarını barışa dahil ettik. Cumhuriyet, Kireçburnu, Tarabya barışa dahil değilken; arkasında kalan Rumelifeneri, Rumelikavağı’nın bir kısmı dahil oldu. Maden’in tamamıyla, Sarıyer ve Yeni Mahalle’nin sahil şeridi hariç olmak üzere büyük kısmıyla barışıyoruz. Ortaköy Camisi’nden İstinye’ye kadar Emirgan, Bebek hiçbiriyle barışmıyoruz. Büyükdere’de sahil yok, barışıyoruz. Yeniköy’ün arka tarafıyla barışıyoruz” dedi.