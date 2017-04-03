Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den Kayseri mitingine katılmayan Gül'e tepki /03 Nisan 2017 11:02

Bahçeli'den Kayseri mitingine katılmayan Gül'e tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Başbakan Binali Yıldırım’ın Kayseri mitingine katılmama kararını eleştirdi

Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'a verdiği başkanlık desteği sonrası şimdi de AKP'lilerin bile yapmadığı çıkışlarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  “2007 yılında, şimdiki Cumhurbaşkanı, Başbakan olarak, göstermiş olduğu aday Gül ile birlikte Kayseri’ye gitmişler, mitingde el ele vermişlerdir. Şimdi Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı yapmış olan da Gül’dür. İki sebepten ötürü Gül’ün orada olması lazımdır. Birincisi Kayserili olmasından, ikincisi de kendisinin Cumhurbaşkanlığı devamında erken seçim sonrasındaki kararlılığın Kayseri’de gösterilmesinden. Bu nezaketi taşımaları gerekir” dedi.
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