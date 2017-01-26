Bahçeli'den Doğan, Ciner ve Şahenk'e hodri meydan!

Bahçeli, “Tekrar hatırlatıyor, yeniden söylüyorum: Biz de taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Biz de tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir” dedi.





Doğan, Ciner ve Doğuş grubuna sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, "Madem MHP’de hayırcı muhalifler etkin ve çoğunluktadır, o zaman YSK ayrı bir sandık kursun, başına da müşahit diye Aydın Doğan’ı oturtsun. Olmadı Turgay Ciner, yetmiyorsa Ferit Şahenk kurulan ayrı sandıklarda görev yapsınlar. Yanlarına kirli ve kinli kalem sahiplerini alsınlar" dedi.





Bahçeli, “Referandum üzerinden milleti fikir ve duygu planında ayrıştırmayı amaçlayan profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladılar” dedi ve anayasa değişikliğindeki asıl amacın “yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmak” olduğunu söyledi.





Bahçeli'nin ardı ardına attığı onlarca mesajı Twitter sayfasında meraklılarını bekliyor.