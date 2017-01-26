ABD Dışişleri'nde deprem

Washington Post'un haberine göre, Dışişleri Bakanlığı yönetim kademesinde yer alan tüm üst düzey yetkililer, Trump yönetimi altında çalışmamak için istifa etti.







Trump'a ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a "isyanı", bakanlık müsteşarlarından Patrick Kennedy ve 3 yetkili başlattı.





Daha sonra Joyce Anne Barr, Michele Bond ve Gentry O. Smith gibi, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimler altında çalışmış yetkililer peş peşe istifa etti.





Eski bakanlık yetkilileri, bunun yakın tarihteki en büyük istifa hareketi olduğunu söylüyorlar.