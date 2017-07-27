Bahçeli'den AKP'ye Davutoğlu fırçası

MHP’den Mahir Ünal’ın açıklamalarına cevap





MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın değerlendirmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “‘Siyasi bir eleştirinin hakaretle karşılık bulması kabul edilemez bir durumdur.’ diyen Sayın Ünal, Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye yönelik fevkalade nezaketsiz ve tahkir edici açıklamalarını ise görmezden gelmektedir. Asıl nahoş durum, budur. Davutoğlu’nun açıklamalarında hadsiz bir aşağılama, seviyesiz bir iğneleme mevcuttur. Sayın Ünal’ın bize siyasi nezaketi öğretmeye kalkması ise fevkalade yakışıksız kaçmıştır. AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ünal’ın; Genel Başkanımıza yönelik aşağılama ve tahriklere sahip çıkıp bizden bunları hazmetmemizi beklemesi, hakkaniyete sığmamaktadır” dedi.







Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın değerlendirmelerine ilişkin yeni bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ahmet Davutoğlu’nun MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye yönelik ölçüsüz ve yakışıksız eleştirilerine verdiğimiz cevabın ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal; eski genel başkanını ‘aklayan’, buna karşılık bizim değerlendirmelerimizi yeren bir açıklama yapmıştır. Mahir Ünal, bizim açıklamalarımızı ‘hiçbir şekilde arzu etmedikleri, siyasetin nefasetine yakışmayan, nahoş bir durum’ olarak değerlendirmektedir.