Son dakika… Tuğrul Türkeş’ten MHP cephesine yanıt geldi: Sarhoşların seviyesine inemem





Geçtiğimiz hafta kabinede yapılan revizyonla yaklaşık iki yıldır oturduğu Başbakan Yardımcılığı koltuğunu kaybeden AKP milletvekili Tuğrul Türkeş’ten son günlerde hakkındaki tartışmalara ilişkin açıklama geldi.



Türkeş “Bu konuda ben bir açıklama yapmayacağım. Bir kere sarhoşların seviyesine inemem bundan dolayı açıklama yapamam. İkincisi de o dönemde yapılanlar ile ilgili sanıyorum ki partim beni savunacaktır” dedi.





Türkeş gazetecilerin ‘kimi kast ediyorsunuz?’ sorusunu ise yanıtsız bıraktı ancak bu sözler Ankara kulislerinde ‘MHP yönetimine tepki gösteriyor’ şeklinde algınlandı.





2 YIL ÖNCE DE ‘SARHOŞ’ VE ‘ÇAKAL’ DEMİŞTİ





2015 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olan Tuğrul Türkeş, 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce, Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan seçim hükümetinde, Başbakan Yardımcılığına getirilmiş ve devamında AKP saflarına geçerek bu koltuğunu korumuştu. Bahçeli ve MHP Genel merkezi tarafından o dönemde de sert bir dille eleştirilen Türkeş; o zaman yaptığı açıklamada da ‘sarhoş’ sıfatını kullanmış ve “Üzülerek gördüm ki hakkımda laf etmeye yeltenenler yani beni eleştirenler iki sarhoş ve 3-5 çakaldan ibaret” demişti





BAHÇELİ DAVUTOĞLU’NA YÜKLENMİŞTİ





MHP ile AKP arasında adeta krize neden olan Tuğrul Türkeş için ise MHP lideri Bahçeli Salı günü yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklamada “Gidişinden haberimiz yokken, gelişimizden nasıl haberi olacak? Onu Ahmet Davutoğlu ölçüsüyle birilerinin izah etmesi lazım.” demiş ve Bahçeli ile Davutoğlu arasındaki sert polemiği başlatmıştı.



