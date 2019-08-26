Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli'den 4 yıl sonra bir ilk... /26 Ağustos 2019 22:20

Bahçeli'den 4 yıl sonra bir ilk...

Malazgirt Zaferi kutlamaları için Muş'a giden MHP Lideri, uçak korkusunu yendi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlamaları için düzenlenecek törenlere katılmak üzere Muş'a gitti. Uçak korkusu nedeniyle sürekli karayolunu kullanan MHP Lideri, Muş'a uçakla gitmeyi tercih etti.

EN SON 4 YIL ÖNCE ALMANYA'YA UÇMUŞTU

Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan uçağa binen Devlet Bahçeli, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. MHP Lideri, son olarak 2015 yılında Almanya'da Avrupa Türk Konfederasyonu’nun düzenlediği etkinliğe katılabilmek için uçağa binmişti. 

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