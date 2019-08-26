Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den F-35'lerle ilgili yeni açıklama /26 Ağustos 2019 22:44

ABD'den F-35'lerle ilgili yeni açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Ellen Lord, ABD'nin askeri alım ve tedarik süreçleri konusunda basın toplantısı düzenlerken, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizine ilişkin soruları da cevapladı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Ellen Lord, ABD'nin askeri alım ve tedarik süreçleri konusunda basın toplantısı düzenlerken, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizine ilişkin soruları da cevapladı. Lord, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının "geri dönüşü olup olmadığı" konusunda "Türkiye bir müttefiktir. Bizim için stratejik bir ortaktır. Dolayısıyla her zaman konuşmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Lord, mülkiyeti Türkiye'ye ait uçakların halen Luke Hava Üssü'nde olduklarını ve akıbetleriyle ilgili "çeşitli yol haritaları üzerinde" çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin resmi olarak programdan çıkarılmasının ne kadar zaman alacağı sorusu üzerine Lord, "Üretimin devamı ve ortaklığın en kapsayıcı belgesi olan Mutabakat Zaptı'nın (yeniden) geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaptığımızdan dolayı bunun bugünden itibaren bir yıl alabileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"Türkiye ile F-35 programı ve diğer ilişkileri ayrı tutuyoruz"

Lord, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının Türkiye'nin ABD'den diğer alımlarını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin, "Türkiye ile F-35 konusu ve diğer faaliyetlerimizi ayrı tutuyoruz. Bu konu açık şekilde S-400 ile F-35 sorunuydu" dedi.

"Türkiye'nin programdan çıkarılmasının geri dönüşünün olup olmadığı" sorusuna Pentagon Müsteşarı, "S-400 ile F-35 birbiri ile uyuşmuyor. Türkiye bir müttefiktir. Bizim için stratejik bir ortaktır. Dolayısıyla her zaman konuşmaya devam ediyoruz" cevabını verdi.

Lord, programa katılım sürecinin 2002'den bu yana kapalı olduğunu ve bu aşamada Türkiye yerine yeni bir ortakla devam edilmeyeceğini kaydetti.
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