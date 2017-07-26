Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli: Sere serpe toprağa düşen şehitlerimiz... /26 Temmuz 2017 04:16

Bahçeli: Sere serpe toprağa düşen şehitlerimiz...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü mesajında "Mukadderatımız ve mukaddesatımız için sere serpe toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Devlet Bahçeli'den yeni deyim: Sere serpe şehit düşmek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün düzenlediği basın toplantısında Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü ile ilgili mesaj verdi. Bahçeli mesajında "Mukadderatımız ve mukaddesatımız için sere serpe toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Bahçeli'nin şehitler için kullandığı 'sere serpe' ifadesi, şehitler için kullanılan bir ifade değil. 

TDK'ya göre 'sere serpe' ifadesinin karşılığı "Serbest, rahat bir biçimde, çekinmeden" olarak geçiyor.


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