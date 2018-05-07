Bahçeli: 'Recep Tayyip Erdoğan'dan da cumhurbaşkanı olmaz…”

Sevgili okurlarım, lafı hiç uzatmadan konuya giriyorum. Bugünkü yazım benim değil, tümüyle Bay Devlet

Bahçeli'nin sözlerinden oluşuyor. Üzerinde herhangi bir yorum yapmıyorum.

Recep Bey için yakın geçmişte mitinglerde ve partisinin grup toplantılarında aşağıdaki sözleri söyleyen bu

şahıs, şimdi onun stepnesi, kurtarıcı meleği oldu.

İşte ağzından çıkan o sözler! Lütfen dikkatle okuyunuz, Türkiye'de kimlerin nasıl siyaset yaptığını, kimlerin

nasıl hiç sıkılmadan, büyük bir pişkinlikle nasıl 180 derece çark ettiğini bir kez daha görünüz!

Aşağıdaki her paragraf ayrıdır ve onun farklı konuşmalarından alınmıştır.

Sözü Bay Bahçeli'ye bırakıyorum:

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