Samanyolu Haber /Gündem / MHP'liler İYİ Parti standına saldırdı :6 yaralı... /07 Mayıs 2018 00:03

MHP'liler İYİ Parti standına saldırdı :6 yaralı...

İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti standına yapılan bıçaklı saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

SHABER3.COM

İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti standına yapılan bıçaklı saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti standına bıçaklı saldırı oldu. Odatv'nin İYİ Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre saldırıda 6 kişi yaralandı.

3 kişinin bıçakla 3 kişinin darp edilerek yaralandığını ileten parti yetkilileri saldırganların MHP'li olduğunu iddia etti.

Hafif yaralılar Avcılar Anadolu Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralı olanlar Silivri Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı.

'YARIŞI TEHLİKELİ BİR SÜRTÜŞME ALANINA TAŞIYORLAR'

?İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray konuya dair Twitter'da paylaştığı mesajda "Bağcılar İlçe Başkanlığımızın imza standına kötüler tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kötüler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar. Üstelik bunu başka anaların çocuklarını kullanarak yapmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.



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