Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli: İyi partinin sonu siyasi mezarlık /31 Ekim 2017 12:28

Bahçeli: İyi partinin sonu siyasi mezarlık

MHP genel başkanı Devlet Bahçeli, partisinden ihraç edilen Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'ye isim vermeden yüklenerek "Sonu siyasi mezarlıktır..." dedi.

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Bahçeli, haftalık grup toplantısında isim vermeden Akşener'in kurduğu İYİ Parti'ye yönelik değerlendirmede bulundu.

Bahçeli şunları söyledi:

1 Kasım akşamından itibaren dedikoduya başladılar. Aslında hedef Türkiye ve Tür milletiydi. MHP'yi içten içe çürütmek için aldıkları talimatlara harfiyen uydular. Türkiye karşıtlarından el aldılar ama bunu inkar ettiler. İmza toplayıp tarladan çıktılar. 7 Haziran'dan beri bugüne gelen Türkiye ve MHP hazımsızlığı kendisine tutunacağı çürük bir ip bulmuştu… Sonu siyasi mezarlıktır. MHP diye bir parti yok diyecek kadar cüretkarlık gösterenlere, parti değiştirirken dillerini ayarını da kaçırmaları yetmeyecektir. Türk milleti olup biten her şeyi bilmektedir. 6 olur 7 olur fakat hep Allah'ın dediği olur.

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