Samanyolu Haber /Gündem / ABD - Rusya arasına sosyal medya girdi... /31 Ekim 2017 12:21

ABD - Rusya arasına sosyal medya girdi...

Facebook, son 2 yıl içinde Rusya merkezli operasyonlar kapsamında Amerikan siyasetiyle ilgili olarak gönderilen 800 bin mesajın 126 milyon Amerikalı'ya ulaştığını açıkladı.

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 2016 yılında düzenlenen Amerikan başkanlık seçimleri kapsamında gönderilen mesajların içeriği daha çok sosyal ve politik açıdan ayrıştırıcı unsurlar içeriyor.
Facebook bu rakamları, Senato'ya Twitter ve Google ile beraber bu hafta vereceği ifade öncesinde yazılı olarak açıkladı.

Amerikan Kongresi tarafından yürütülen soruşturmada, 2016 yılında ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale edip etmediği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibinin direkt olarak Rusya bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.

Rusya ve Trump bu iddiaları reddediyor.
Google: 1000 adet video yüklendi

Facebook, gönderimlerin Kremlin ile bağlantılı bir Rus şirket tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Facebook daha önce de Rusya merkezli 100 bin dolar değerindeki bir operasyon kapsamında iki yıl boyunca platformunda sosyal ve politik açıdan ayrıştırıcı reklamların verildiğini açıklamıştı.

Mayıs 2017'ye kadar iki yıl boyunca 470 adet sahte hesaptan 3 bin adet genelde göç, ırk, eşcinsel hakları gibi konular hakkında ayrıştıcı olan reklamların verildiği belirtildi.

Herhangi bir siyasetçiyle direkt ilgili bir reklam vermeyen bu hesapların hepsinin kapatıldığı eklendi.

Google ise Pazartesi günü Rusya'daki internet trollerinin YouTube'da 18 farklı kanaldan bin adet video yüklediğini söyledi.

Twitter ise Rusya ile bağlantılı olan 2.752 hesabı askıya aldığını açıkladı.
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